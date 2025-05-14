Компании «Нацпроектстроя» оснастили российской автоматикой станцию Купавна Московской железной дороги

Компании «Нацпроектстроя» внедрили на станции Купавна российскую цифровую автоматику. Переход на импортонезависимую технологию повысит безопасность перевозок на участке Московской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

На станции внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ, к которой подключили 19 стрелочных переводов и 38 светофоров.

Кроме того, на перегоне между станциями Купавна и Железнодорожная МЦД-4 внедрили автоматическую локомотивную сигнализацию. Система определяет занятость путей перед поездом, и передает информацию прямо на локомотив. Составы могут следовать, не опираясь на сигналы светофоров, с минимально возможным интервалом. За счет этого оптимизируется расписание.

На сегодняшний день компании «Нацпроектстроя» оборудовали российской централизацией МПЦ-ЭЛ уже 33 станции в Московском регионе.