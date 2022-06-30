Концерн «Автоматика» разработал новые очистители воздуха

АО «ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») освоило производство настенных и потолочных бактерицидных очистителей воздуха. Рециркуляторы можно будет применять как в жилых помещениях, так и на производстве, в медицинских учреждениях и в присутствии людей, сообщили CNews представители «Автоматики».

Настенный и потолочный очистители предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях с целью снижения уровня бактерий и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний. Рециркуляторы облучают воздух специальными лампами с ультрафиолетовым излучением, длина волны которого равна 253,7 нм. Она выбрана, исходя из характеристик применяемых ламп, и оказывает максимально губительное действие на возбудителей инфекционных заболеваний. В каждое изделие встроен вентилятор, посредством которого происходит циркуляция воздуха. Потолочный очиститель может выпускаться в двух модификациях: со встроенным светильником и без него.

«Концерн "Автоматика" расширяет продуктовую линейку, – отметил генеральный директор концерна "Автоматика" Андрей Моторко. – Наши конструкторы каждый день трудятся над тем, чтобы предложить заказчикам новые изделия – те, которые будут востребованы сегодня и завтра. Учитывая события последних лет, можно с уверенностью сказать, что наши рециркуляторы займут достойное место на рынке гражданской продукции. Сейчас на очистители воздуха большой спрос. И мы готовы наладить их выпуск, чтобы предложить свой продукт в детские сады, школы и в больницы».

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование.