«Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов

Концерн «Автоматика» из состава «Ростеха» создает системы спутниковой связи для наземного, водного и воздушного транспорта на деньги федбюджета, выделенные Минпромторгом. Условие предоставления субсидий – использование только российских разработок, но, как оказалось, готовящиеся системы почти полностью китайские – и аппаратно, и программно. Минпромторг это не устроило – ведомство намерено вернуть свои деньги.

Сделано в Китае

Минпромторг собирается забрать у концерна «Автоматика» 300 млн руб., выделенных в качестве компенсации за разработку антенных систем для спутниковой связи на наземном, водном и воздушном транспорте. Как пишет «Коммерсант», концерн мог показать министерству закупленные в Китае системы, выдаваемые за отечественные. Такая вероятность возникла весной 2023 г. после проведенной министерством проверки.

Концерн «Автоматика» входит в госкорпорацию «Ростех». Антенны, разработку которых субсидировал Минпромторг, должны были использоваться в самолетах, вертолетах, водном транспорте, а также в автомобилях и поездах.

Теперь же Минпромторг намерен получить выделенные деньги обратно. Для этого ведомство собирается привлечь Следственный комитет России (СКР).

Антенна в обмен на миллион

Субсидирование Минпромторгом разработки спутниковых антенн – это результат подписанного между министерством и «Автоматикой» в июне 2021 г. соглашения. Деньги выделялись в качестве возмещения части расходов на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

Фото: Ростех Ростех уверяет, что использование иностранных компонентов условиями соглашения не запрещается

Согласно этому соглашению, госбюджет должен был выделить концерну 400,75 млн руб. в период с 2021 по 2024 гг. Деньги выдавались на проект «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» несколькими частями.

В числе основных условий подписанного договора с Минпромторгом было то, что концерн должен своими силами разработать и аппаратную, и программную часть антенного комплекса для гражданской инфраструктуры. Как пишет «Коммерсант», ранее подобные системы на базе фазированных решеток применялись лишь военными и в космической отрасли, поскольку выпускать их для гражданского сектора дорого и сложно.

Ход разработки

Антенны за сотни миллионов рублей из федерального бюджета нужны для обеспечения пассажиров транспорта высокоскоростным доступом в интернет, со всеми вытекающими – возможностью пользоваться IP-телефонией, проводить видеозвонки пр. Также они необходимы для стабильной спутниковой связи внутри транспортного средства.

Как пишет «Коммерсант». К середине осени 2021 г. у «Автоматики», по словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, была готова тестовая версия антенной системы, которая к тому момент находились на этапе опытной эксплуатации «в поле». Олег Евтушенко сообщил, что она была смонтирована в пассажирском вагоне одного из поездов дальнего следования. «Наличие бесперебойной высокоскоростной связи повысит комфорт пассажиров и сделает поездки безопаснее. Данные системы также могут быть востребованы для контроля и управления беспилотным транспортом», – сказал он тогда.

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В конце лета 2022 г. состоялась презентация всей линейки антенных систем – для вертолетов, самолетов, машин, поездов и кораблей. Серийное производство должно было начаться в 2023 г.

Что выяснило министерство

Весной 2023 г. Минпромторг провел проверку исполнения «Автоматикой» условий соглашения. Мероприятие завершилось в мае 2023 г., и в результате оказалось, что антенные системы управляются китайским ПО, доступа к исходному коду которого у концерна на момент проведения проверки не было. Аппаратная составляющая тоже была импортной, что, как и в случае с софтом, идет вразрез с условиями договора.

К весне 2023 г. федеральный бюджет выделил «Автоматике» около 300 млн руб. После проверки выплаты были приостановлены, а ее результаты были переданы в СКР с пометкой, что концерн выдавал готовые китайские антенные комплексы за российские, пишет «Коммерсант».

Деньги? Какие деньги?

По информации издания, Минпромторг направил концерну акт о результатах проверки с выводами проводивших ее специалистов. С содержимым документа в «Автоматике» не согласны, утверждает источник издания. По его словам, концерн не планирует возвращать министерству деньги на добровольной основе.

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В «Ростехе» сообщили изданию, что процесс разработки антенных систем идет в полном соответствии с утвержденным Минпромторгом графиком. Представители госкорпорации подтвердили, что иностранные комплектующие используются, но подчеркнули, что в условиях соглашения нет запрета на это.

На момент выхода материала в публичном поле посмотреть договор «Автоматики» с Минпромторгом было невозможно. Ранее договоры о выделении госсредств публиковались в реестре субсидий из федерального бюджета, однако в середине декабря 2020 г. он был скрыт властями.