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Уфимское предприятие концерна «Автоматика» возглавил новый руководитель

Новым генеральным директором БПО «Прогресс» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») стал Александр Некрасов.

Александр Некрасов родился в Донецкой области, окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Свою трудовую деятельность начал в НИИ «Командных приборов» в качестве регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов, после чего перешел в «Техприбор», где сначала работал инженером-технологом, а потом – мастером участка настройки и регулировки.

В 2020 г. Александр Некрасов переехал в Уфу, где ему предложили стать главным специалистом БПО «Прогресс», а затем назначили заместителем генерального директора предприятия.

«Александр Некрасов прошел путь от рабочего до руководителя, организовал три производства радиоэлектронной аппаратуры, успешно функционирующих по сегодняшний день, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Мы рады, что наши ряды пополнились молодым и перспективным менеджером высшего звена. Надеюсь, что под его началом «Прогресс» оправдает свое название и будет успешно развиваться, осваивать новые виды продукции и работать на благо нашей страны».

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Защита данных

БПО «Прогресс» является одним из ведущих предприятий радиоэлектронного комплекса «Ростеха». Компания оказывает услуги по контрактной разработке, производству и сервисному обслуживанию промышленной электроники, телекоммуникационного оборудования и средств связи специального назначения.

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