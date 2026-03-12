Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тайфун НПО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Тайфун НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
|Antal Russia - Антал Россия 17 1
|Экрос Инжиниринг 2 1
|Коротков Андрей 85 1
|Якимовец Валерий 4 1
|Езерский Максим 2 1
|Камышева Ольга 2 1
|Криницкий Михаил 4 1
|Суханов Вячеслав 2 1
|Разумовский Денис 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424795, в очереди разбора - 726929.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.