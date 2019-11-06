HPE представила управляемую ИИ гиперконвергентную инфраструктуру

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила об обновлении HPE SimpliVity, флагманской гиперконвергентной системы компании. Решение представляет собой новое поколение гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), призванное упростить управление виртуальными машинами и освободить время ИТ-специалистов для работы над новыми проектами и инновациями. Опираясь на программно-определяемую архитектуру, HPE SimpliVity расширяет возможности своих заказчиков благодаря внедрению HPE InfoSight, обновлению всех компонентов кластера «в один клик» и интеграции с системой резервного копирования и защиты данных HPE StoreOnce.

В наши дни компании находятся под постоянным давлением со стороны конкурентов, вынуждающим их быстрее внедрять инновации и оптимизировать операции. Для достижения этой цели им требуется интеллектуальная архитектура для виртуализированных сред, которая устраняет сложности, позволяя сократить время выхода на рынок новых продуктов и сервисов. Гиперконвергентная инфраструктура изначально ускоряет обслуживание и повышает эффективность использования ресурсов, но традиционные решения для HCI по-прежнему требуют вмешательства ИТ-специалистов при возникновении неожиданных сбоях, задержках в работе приложений и вынуждают идти на компромиссы по мере того, как компании масштабируют свою ИТ-инфраструктуру. HPE SimpliVity выходит за рамки программно-определяемых сред и теперь использует ИИ для автоматизации обслуживания с помощью прогнозирования и предотвращения проблем.

«Будущее HCI зависит от ИИ, а HPE обладает самой продвинутой системой ИИ, — сказал МакЛеод Гласс, вице-президент и главный управляющий направления SimpliVity and Composable Software компании Hewlett Packard Enterprise. — «HCI облегчает жизнь предприятиям, но неразрешимые сложности все еще могут возникать. HPE переосмыслил HCI, заложив в ее основу HPE InfoSight. Это глобальное интеллектуальное решение действительно меняет правила игры для заказчиков по мере того, как они переходят с HCI первого поколения на интеллектуальные HCI от Hewlett Packard Enterprise».

«Повышенная эффективность, которую HPE SimpliVity достигает с помощью HPE InfoSight, поражает, — отметил Уорвик Браун, ведущий специалист по архитектуре и безопасности инфраструктуры в Carlisle Homes. — InfoSight делает прогнозы и отчеты по важным для моей команды параметрам: где именно используется емкость на уровне кластеров, хостов, виртуальных машин и когда нам может не хватить места. Это экономит нам массу времени».

HPE SimpliVity призвана открывать беспрецедентные возможности для администраторов виртуальных машин за счет автоматизации и повышенной эффективности. За последние несколько лет HPE SimpliVity помогла тысячам заказчиков по всему миру упростить и оптимизировать свою инфраструктуру. Благодаря сегодняшним анонсам HPE SimpliVity создает новые возможности для своих заказчиков.

HPE SimpliVity упрощает развертывание, управление, масштабирование и модернизацию инфраструктуры для любого администратора виртуальных машин. Будучи самой эффективной в отрасли системой «все в одном», HPE SimpliVity устраняет больше инфраструктурных сложностей и проблем, связанных с управлением инфраструктурой, чем конкурирующие решения. HPE SimpliVity самостоятельно управляет эффективностью, производительностью и отказоустойчивостью без необходимости ручной настройки или компромиссов при выборе конфигурации.

Анонсированные обновления HPE SimpliVity включают в себя.

Внедрение HPE InfoSight в HPE SimpliVity, позволяющее заказчикам осуществлять прогнозное планирование ресурсов, которое избавляет от необходимости действовать наугад при управлении емкостью. HPE InfoSight предоставляет пользователям HPE SimpliVity глобальный обзор и детальную аналитику системы, производительности и использования емкости, наряду с автоматизацией поддержки, включающей оповещения о проблемах.

Обновление кластера «в один клик» с помощью HPE SimpliVity обеспечивает плавное обновление всего стека программного обеспечения кластера, что упрощает операции обслуживания и устраняет риски. Теперь заказчики могут обновлять встроенное ПО, гипервизор и программное обеспечение HPE SimpliVity на всех узлах в кластере одним щелчком мыши, что обеспечивает простоту и бесперебойное обновление на всех площадках.

«Мне нравится, что технология InfoSight теперь доступна в SimpliVity, — сказал Герхардт Крюгер, старший инженер по виртуализации и HCI в King Price Insurance. — InfoSight — это, по сути, ИИ, который присматривает за моей средой, когда меня нет. Когда InfoSight регистрирует сервисное обращение и предлагает прогнозную поддержку, это экономит наше время и помогает моей команде сосредоточиться на других бизнес-задачах».

HPE SimpliVity сочетает в себе вычислительные ресурсы, хранилище и сети со встроенными возможностями резервного копирования и восстановления, что обеспечивает консолидацию и экономию затрат. HPE SimpliVity обладает лидирующей в отрасли эффективностью обработки данных с 90-процентной экономией емкости хранилища по всем основным виртуальным машинам и резервным копиям. Этот показатель гарантирован HPE SimpliVity HyperGuarantee. Только HPE SimpliVity осуществляет дедупликацию, сжатие и оптимизацию данных на уровне всей системы, что позволяет заказчикам экономить на ресурсах хранения и обеспечивает мобильность виртуальных машин.

Улучшенная защита данных благодаря интеграции с HPE StoreOnce. По мере внедрения HPE SimpliVity на все большем количестве предприятий, заказчики стремятся постоянно улучшать свою стратегию защиты данных. HPE объявляет об интеграции HPE SimpliVity с HPE StoreOnce, что обеспечит повышенную защиту и мобильность данных. HPE StoreOnce и HPE SimpliVity интегрируются в решение для защиты данных с поддержкой приложений и возможностями быстрого восстановления и автоматизации на основе политик, направленные на упрощение управления и повышение рентабельности. Это решение дополняет встроенную функцию резервного копирования и восстановления HPE SimpliVity для долгосрочного хранения и соответствия нормативным требованиям.

Пользователи HPE SimpliVity получают пространственно-оптимизированную интеллектуальную HCI для развертывания на нескольких площадках, что позволяет виртуальным машинам пользоваться производительностью, эффективностью и отказоустойчивостью при минимальных затратах. Необходимость в администрировании систем, находящихся на удаленных площадках, устраняется за счет централизованного унифицированного управления, что позволяет заказчикам беспрепятственно управлять рабочими нагрузками в удаленный филиалах, где может не хватать кадровых ресурсов. Для обеспечения непрерывности работы бизнеса заказчики могут осуществить быстрое переключение между практически любыми площадками в случае аварии, благодаря восстановлению виртуальных машин по одному щелчку мыши. Управление и настройка осуществляются быстро и эффективно, что позволяет оперативно восстанавливать все рабочие нагрузки на удаленных площадках, тем самым минимизируя время простоя бизнеса.

Заказчики получают возможность подключения к облаку с помощью HPE GreenLake с опцией использования SimpliVity по модели «как услуга». Hewlett Packard Enterprise обладает обширными знаниями и опытом реализации данной модели благодаря HPE GreenLake и предлагает широкий спектр вариантов использования таких решений, как частное и публичное облако, модернизация резервного копирования.

В июне 2019 года HPE расширила свой HCI-портфель, представив HPE Nimble Storage dHCI, дезагрегированную HCI-платформу, в основе которой лежат простота HCI и гибкость конвергенции. Nimble dHCI на базе HPE InfoSight позволяет компаниям быстрее развертывать приложения, поддерживать сложные рабочие нагрузки и оптимизировать время и ресурсы. Благодаря этому решению заказчики получают гибкость независимого масштабирования ресурсов и простоту управления для организаций с требовательными приложениями, такими как критически важные для бизнеса базы данных.

«Конструкция системы, интеграция с vCenter и поддержка InfoSight делают HPE Nimble dHCI более простой в управлении, чем готовые конфигурации HCI от конкурентов, — сказал Эрик Бургенер, вице-президент по исследованиям в области хранения данных корпоративного класса в IDC. — То, что HPE использует массивы Nimble Storage в качестве уровня хранения, дает значительные преимущества, которые не включены в традиционные платформы HCI».

Вместе HPE SimpliVity и HPE Nimble Storage dHCI открывают для заказчиков уникальные интеллектуальные возможности гиперконвергенции для виртуализации общего назначения с HPE SimpliVity и до ресурсоемких и критически важных для бизнеса приложений с HPE Nimble Storage dHCI,

HPE InfoSight для HPE SimpliVity доступен во всем мире для всех пользователей HPE SimpliVity и будет предлагаться бесплатно заказчикам HPE SimpliVity, которые имеют действующее соглашение об обслуживании HPE.

HPE StoreOnce для HPE SimpliVity будет доступен в первом полугодии 2020 года для заказчиков, у которых установлены последние версии программного обеспечения HPE SimpliVity и HPE StoreOnce v3.x или v4.x.

HPE Nimble Storage dHCI уже доступен по всему миру.