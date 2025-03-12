Обновление Basis Dynamix Enterprise 4.2: расширение возможностей управления СХД и более 60 новых функций

Компания «Базис» представляет новый релиз флагманского решения для комплексного управления динамической инфраструктурой — Basis Dynamix Enterprise 4.2.0. Главным новшеством стала первая на российском рынке глубокая интеграция решения «Базиса» и СХД Tatlin.Unified компании Yadro с поддержкой моментальных снимков и репликации томов. Помимо этого, в Dynamix Enterprise 4.2 реализованы поддержка технологии DPDK, быстрый доступ к управлению виртуальными машинами, выбор нового чипсета Q35, поддержка UEFI-загрузки виртуальных машин и еще более 60 новых функций. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Поддержка СХД Tatlin.Unified и гибкая миграция данных между хранилищами

В Dynamix Enterprise 4.2 работа с хранилищами данных стала удобнее и эффективнее. В рамках технического сотрудничества с компанией Yadro было реализовано взаимодействие платформы с СХД Tatlin.Unified (Gen1 и Gen2) через публичный API версии 3.1. Теперь администраторы могут использовать как традиционные пулы, так и новые ресурсы типа volume с возможностью клонирования и создания моментальных снимков.

Появился механизм миграции между хранилищами: теперь можно переносить данные между пулами в рамках одного СХД, а также выполнять миграцию, даже если целевое хранилище использует другой узел потребления.

Дополнительно, можно создавать диски из образов, хранящихся в других системах хранения, а не только в той, где создается сам диск.

Все перечисленное дает больше возможностей для работы с разными хранилищами и упрощает управление инфраструктурой хранения, но что важнее — позволяет обеспечивать дополнительную отказоустойчивость для систем хранения чувствительных данных.

Улучшенная маршрутизация и сетевые настройки

В обновленном Dynamix Enterprise реализована поддержка технологии DPDK, стал доступен одноименный тип сетевого подключения виртуальных машин (ВМ) на ОС Ubuntu. Сопутствующие изменения были внесены в интерфейс решения: добавлены страница со списком сетей DPDK и страница с характеристиками и настройками конкретной сети DPDK. Также в диалоговые окна создания ВМ, подключения интерфейса к ВМ и др. добавлены необходимые администратору пункты.

Поддержка DPDK особенно важна при интенсивном использовании сети ВМ, поскольку позволяет значительно ускорить обработку сетевых пакетов в ОС на базе Linux.

Чтобы упростить настройку сети, был изменен механизм работы со статическими маршрутами. Теперь они настраиваются через виртуальный маршрутизатор, а все ВМ в сети автоматически получают нужные настройки.

Для гибкой организации сетевой инфраструктуры добавлена поддержка нескольких внешних сетей с пересекающимися пулами IP-адресов при использовании разных VLAN. А чтобы упростить распределение адресов, теперь можно резервировать группы IP-адресов во внешних сетях для конкретных аккаунтов.

Для ускорения работы сети на гипервизорах с ОС ALT Linux и Basis vCore добавлен режим networkmode: ovs. Он позволяет создавать мосты и порты в Open vSwitch напрямую, без промежуточных Linux-мостов.

Дополнительно, стал доступен режим spoof check при настройке виртуальных функций вычислительного узла, что повышает защищенность сетевого взаимодействия.

Расширенные возможности конфигурации виртуальных машин

В новой версии Basis Dynamix Enterprise появилась поддержка чипсета Q35 для материнской платы виртуальной машины. Теперь при создании ВМ или кластера Kubernetes можно выбирать между Intel 440FX и Q35. Новый чипсет поддерживает подключение к ВМ более 9 дисков и до 30 сетевых интерфейсов, что значительно расширяет возможности виртуальной среды.

Важным дополнением стала поддержка SCSI UNMAP/SATA TRIM. Благодаря этой функции виртуальные машины эффективнее используют дисковое пространство, автоматически освобождая неиспользуемые области в хранилищах.

Стала доступна загрузка виртуальных машин в режиме UEFI, что расширяет совместимость с современными операционными системами.

Администрирование и управление инфраструктурой

В релизе 4.2 идентификация узлов стала прозрачнее: теперь при добавлении вычислительного узла система автоматически присваивает ему уникальное IQN-имя, содержащее информацию о дате создания, узле и площадке.

Гибкое размещение виртуальных машин на узлах стало доступно благодаря новому интерфейсу управления правилами affinity и antiaffinity. Администраторы могут точно настраивать распределение нагрузки и повышать отказоустойчивость инфраструктуры.

Появился быстрый доступ к управлению виртуальными машинами через команду virsh console прямо с вычислительного узла. Это позволяет администраторам продолжать управление виртуальными машинами даже при полной недоступности управляющего контура.

Платформа получила функцию автоматического запуска закрепленных на узле ВМ при восстановлении работы узла. При выходе узла из состояния техобслуживания система автоматически запускает все ВМ с флагом autoStart=true, минимизируя время простоя инфраструктуры.

Для несертифицированных сред в инсталляторе появилась возможность развертывания управляющего кластера на узлах с vCore, используя современный стек Kubernetes 1.29.6 + crio + podman.

Новые инструменты мониторинга и управления

Мониторинг состояния инфраструктуры стал нагляднее благодаря новым вкладкам «Подключения к СХД» и «Задания» в интерфейсе физических узлов. Администраторы теперь быстрее находят необходимую информацию о работе системы. Данные отображаются в отформатированном виде в XML, что упрощает анализ системных событий, ускоряя поиск и устранение проблем.

Были доработаны средства аудита: администратор может задавать время хранения логов и аудитов через system-config, добавлены методы работы с аудитами пользователей, появилась возможность выгрузки аудитов в виде файлов в формате CSV. Аудиты выгружаются в виде архива с файлами с указанием времени вызовов API методов.

Соответствующие изменения были произведены в интерфейсе Dynamix Enterprise, в частности, название вкладки «Журнал» заменено на «Аудиты» на страницах ресурсной группы, виртуальной машины и внутренней сети.

«Стремление к безусловному лидерству на отечественном рынке виртуализации, работа наших решений в значимых государственных организациях и крупном российском бизнесе – все это обязывает нас делать каждое обновление экосистемы «Базиса» значимым. В новом релизе мы сделали акцент на поддержке актуальных технологий и повышении удобства работы с нашим флагманским решением, в том числе за счет существенного увеличения быстродействия фронтенда. Это то, чего от нас ожидали наши заказчики в соответствии с нашей дорожной картой, которую мы намерены в этом году, как и в предыдущие годы, выполнить на 100%», – отметил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».