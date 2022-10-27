МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»

«Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и «Нуматех», разработчик средств защиты информации и специализированного программного обеспечения, подтвердили корректную работу активных ключевых носителей новой линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» и МДЗ Numa Arce.

Numa Arce – программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), разработанный «Нуматех» специально для использования в среде Numa BIOS. Модуль предназначен для защиты средств вычислительной техники (СВТ) от несанкционированного доступа и обеспечения контроля целостности программной и аппаратной конфигурации СВТ. МДЗ Numa Arce сертифицирован ФСТЭК России и Минобороны России, обладает расширенными возможностями по контролируемым способам загрузки СВТ, а также контролю программной и аппаратной конфигурации СВТ. Numa BIOS – российский UEFI BIOS, являющийся полноценной альтернативой иностранным BIOS для СВТ, построенных на платформах Intel и AMD. Numa BIOS и МДЗ Numa Arce включены в реестр отечественного ПО.

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – новая линейка USB-токенов и смарт-карт для строгой двухфакторной аутентификации с поддержкой бесконтактной технологии NFC для контактного и бесконтактного взаимодействия. Продукты линейки являются полнофункциональными СКЗИ и сертифицированы ФСБ России. При работе с МДЗ Numa Arce в среде Numa BIOS устройства «Рутокен» защищают доступ к рабочим станциям за счет механизма двухфакторной аутентификации, расширяет возможности МДЗ Numa Arce по управлению доступом и способам загрузки СВТ. Безопасность доступа основана на сочетании двух независимых факторов: физического владения устройством «Рутокен» и знания PIN-кода от устройства.

Сертификаты совместимости, подтверждающие положительные результаты тестирования МДЗ Numa Arce и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», представлены на сайте «Рутокен».

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Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Благодаря активно развивающемуся партнерству с компанией «Нуматех» нам удалось в короткие сроки протестировать и подтвердить надежную работу с модулем доверенной загрузки Numa Arce активных ключевых носителей: USB-токенов и смарт-карт флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Теперь пользователям доступно современное отечественное сертифицированное решение для снижения риска несанкционированного проникновения злоумышленника в систему благодаря двухфакторной аутентификации совместно с средствами защиты от НСД – МДЗ Numa Arce».

Александр Олейник, заместитель генерального директора «Нуматех», сказал: «Поддержка токенов и смарт-карт «Рутокен» уже давно является стандартной опцией для МДЗ Numa Arce и востребована нашими технологическими партнерами – производителями компьютерного и серверного оборудования. Благодаря сложившимся партнерским отношениям с коллегами из компании «Актив» мы имеем возможность поддержки всех актуальных версий и исполнений Рутокен. Не стали исключением и ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – новая линейка USB-токенов и смарт-карт. Мы достаточно быстро обеспечили их поддержку в МДЗ Numa Arce и можем рекомендовать ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» для решения задач, требующих применения соответствующих аппаратных средств. Благодарим коллег за сотрудничество».