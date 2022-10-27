Разделы

Безопасность Администратору
|

МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»

«Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и «Нуматех», разработчик средств защиты информации и специализированного программного обеспечения, подтвердили корректную работу активных ключевых носителей новой линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» и МДЗ Numa Arce.

Numa Arce – программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), разработанный «Нуматех» специально для использования в среде Numa BIOS. Модуль предназначен для защиты средств вычислительной техники (СВТ) от несанкционированного доступа и обеспечения контроля целостности программной и аппаратной конфигурации СВТ. МДЗ Numa Arce сертифицирован ФСТЭК России и Минобороны России, обладает расширенными возможностями по контролируемым способам загрузки СВТ, а также контролю программной и аппаратной конфигурации СВТ. Numa BIOSроссийский UEFI BIOS, являющийся полноценной альтернативой иностранным BIOS для СВТ, построенных на платформах Intel и AMD. Numa BIOS и МДЗ Numa Arce включены в реестр отечественного ПО.

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – новая линейка USB-токенов и смарт-карт для строгой двухфакторной аутентификации с поддержкой бесконтактной технологии NFC для контактного и бесконтактного взаимодействия. Продукты линейки являются полнофункциональными СКЗИ и сертифицированы ФСБ России. При работе с МДЗ Numa Arce в среде Numa BIOS устройства «Рутокен» защищают доступ к рабочим станциям за счет механизма двухфакторной аутентификации, расширяет возможности МДЗ Numa Arce по управлению доступом и способам загрузки СВТ. Безопасность доступа основана на сочетании двух независимых факторов: физического владения устройством «Рутокен» и знания PIN-кода от устройства.

Сертификаты совместимости, подтверждающие положительные результаты тестирования МДЗ Numa Arce и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», представлены на сайте «Рутокен».

До конца 2022 г. Webinar Meetings ждет еще 5 обновлений
Импортозамещение ВКС

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Благодаря активно развивающемуся партнерству с компанией «Нуматех» нам удалось в короткие сроки протестировать и подтвердить надежную работу с модулем доверенной загрузки Numa Arce активных ключевых носителей: USB-токенов и смарт-карт флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Теперь пользователям доступно современное отечественное сертифицированное решение для снижения риска несанкционированного проникновения злоумышленника в систему благодаря двухфакторной аутентификации совместно с средствами защиты от НСД – МДЗ Numa Arce».

Александр Олейник, заместитель генерального директора «Нуматех», сказал: «Поддержка токенов и смарт-карт «Рутокен» уже давно является стандартной опцией для МДЗ Numa Arce и востребована нашими технологическими партнерами – производителями компьютерного и серверного оборудования. Благодаря сложившимся партнерским отношениям с коллегами из компании «Актив» мы имеем возможность поддержки всех актуальных версий и исполнений Рутокен. Не стали исключением и ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – новая линейка USB-токенов и смарт-карт. Мы достаточно быстро обеспечили их поддержку в МДЗ Numa Arce и можем рекомендовать ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» для решения задач, требующих применения соответствующих аппаратных средств. Благодарим коллег за сотрудничество».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кибервымогатели переходят на новое шифрование: быстрое, экономное. Восстановить данные все так же нельзя

Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender

Серверы Microsoft Exchange под атакой нового шифровальщика

Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег

Путин объявил в стране тотальную реформу кибербезопасности

Microsoft нашла в Linux две «дыры», позволяющие захватывать систему

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций

Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще