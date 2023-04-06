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«Аквариус» выпустила новый сервер на гибридной дисковой подсистеме

Компания «Аквариус» объявила о выпуске T50 D108FW – первого российского сервера с уникальной дисковой подсистемой, построенной на сочетании HDD и SSD. Выбранный гибридный подход к организации дисковой подсистемы обеспечивает оптимальное размещение данных для различных прикладных задач, а также позволяет заказчику выбрать решение по наилучшей цене.

Сервер D108FW предназначен для монтажа в стойку, выполнен в форм-факторе 1U, располагает посадочными местами для размещения восьми физических накопителей – четырех твердотельных и четырех шпиндельных. Доступны модификации сервера с различными версиями BIOS, в том числе с российской БСВВ Numa BIOS, внесенной в единый реестр отечественного ПО, что актуально для проектов в бюджетных и государственных структурах.

Выбранная архитектура дисковой подсистемы позволяет использовать D108FW для решения разноплановых задач – от применения в составе решений виртуализации до размещения видеопотоков с камер систем наблюдения. При наличии гибридной подсистемы, реализованной в компактном сервере, можно оптимизировать размещение данных: более «горячие» хранить на SSD, более «холодные» – на HDD, обладающих меньшей удельной стоимостью гигабайта.

«Мы предлагаем российскому рынку компактное, надежное и недорогое хранилище в ограниченных габаритах с возможностью расширения конфигурации, – сказала Ольга Шернек, директор дирекции по продукции компании «Аквариус». – Модель D108FW хорошо подойдет для широкого спектра прикладных задач в ИТ-инфраструктуре российских компаний. Сервер получил сертификаты совместимости для серии импортозамещающих приложений: операционных систем, гипервизоров, программных решений корпоративного класса и других».

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Первая партия серверов Aquarius T50 D108FW доступна к заказу без ограничений и готова к отгрузке со склада.

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