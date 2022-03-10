DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России

DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») успешно прошли испытания в ходе тренировочных пожарно-тактических учений, проведенных Главным управлением МЧС России по Ивановской области. Аппаратура связи продемонстрировала устойчивую работу при воздействии газа, дыма, воды, пыли и пены. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

В ходе учений спасатели выполнили тушение пожара на железнодорожной площадке с применением пожарного поезда. Для организации связи личный состав поисково-спасательного отряда использовал портативные, автомобильные и стационарные DMR-радиостанции производства концерна «Созвездие». Оборудование продемонстрировало устойчивость к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. По итогам учений спасатели подтвердили надежность и эффективность радиостанций, а также предложили внести ряд дополнительных опций в аппаратуру. В частности, по запросу МЧС России портативные радиостанции будут оснащаться дополнительными аккумуляторами.

«Учения показали, что наша аппаратура обеспечивает надежную радиосвязь в самых непростых условиях. DMR-радиостанции полностью совместимы с уже имеющимся и используемым в МЧС России радиооборудованием, что позволяет эффективно интегрировать новые устройства в существующий комплекс технических средств, а также повысить скорость реагирования службы при возникновении чрезвычайных ситуаций», – сказал генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

DMR-радиостанции выпускаются концерном серийно с 2020 г. В 2021 г по результатам конкурсных процедур «Созвездие» заключило и выполнило контракт с МЧС России на поставку 365 стационарных автомобильных радиостанций и 1190 носимых портативных устройств.

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Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г., в 2009 г. вошел в состав госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный центр информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.