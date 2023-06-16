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«Ростех» начал серийное производство базовых станций стандарта DMR

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск переносных базовых станций стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет за несколько минут развернуть сеть профессиональной связи радиусом до 20 км. Устройства защищены от прямого прослушивания и способны работать автономно до четырех часов. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

В состав переносной базовой станции, разработанной концерном «Созвездие», входит ретранслятор, шестиметровая телескопическая мачта с антенной, высокочастотные фильтры и источник питания со встроенными аккумуляторными батареями.

Аппаратура выпускается в модификациях, работающих в диапазонах частот 146-174 МГц и 401-486 МГц. Оборудование поддерживает индивидуальные, групповые и экстренные вызовы, передачу текстовых сообщений и данных геолокации. Устройство поставляется в комплекте с пятью мобильными радиостанциями и также совместимо с аппаратурой стандарта DMR других производителей.

«Новая аппаратура дополнила линейку DMR-оборудования, выпускаемого концерном «Созвездие». Переносная базовая станция позволяет оперативно обеспечить высококачественную цифровую и аналоговую радиосвязь в полевых условиях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Изделие разработано в рамках комплексного проекта при поддержке Минпромторга России. В дальнейшем концерн «Созвездие» планирует расширить линейку базового оборудования стандарта DMR», – сказал директор научно-технического центра концерна «Созвездие» Владимир Маковий.

Линейка DMR-аппаратуры концерна «Созвездие» также включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор. Все устройства обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Серийный выпуск цифровых DMR-радиостанций ведется с 2020 г.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г, в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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