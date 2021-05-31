«Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на поставку цифровых гражданских DMR-радиостанций на сумму 95,8 млн руб. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги.

Контракт на поставку новых DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio), разработанных концерном «Созвездие», заключен с МЧС России по результатам конкурсных процедур. В поставку войдет оборудование двух модификаций – 365 стационарных автомобильных радиостанций и 1190 носимых портативных устройств.

«Это первая крупная поставка новых DMR-радиостанций «Созвездия», предназначенных для организации профессиональной подвижной радиосвязи. Мы готовы обеспечить МЧС России высокотехнологичной радиосвязью, уровень которой соответствует мировым стандартам. Кроме того, специалисты «Созвездия» будут осуществлять техническое сопровождение изделий на протяжении всего их жизненного цикла. Оборудование прошло функциональное тестирование, апробацию и опытно-промышленные испытания, подтвердив свою надежность и эффективность», – сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

DMR-радиостанции «Созвездия» имеют статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Как отметили в МЧС России, «DMR-радиостанции «Созвездия» полностью совместимы с уже имеющимся и используемым на сегодняшний день в ведомстве радиооборудованием. Это позволяет эффективно интегрировать новые устройства в существующий комплекс технических средств. Кроме того, наши специалисты в любой момент могут обратиться к разработчикам с предложениями о внесении необходимых изменений с учетом особенностей эксплуатации поставляемой техники».

Устройства имеют возможность сопряжения со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR и могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росгвардии, МЧС, МВД, скорой помощи, логистических и транспортных компаниях, а также на предприятиях добывающих отраслей.