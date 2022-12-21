Подтверждена совместимость платформы vStack и серверов GAGAR>N

Гиперконвергентная платформа vStack протестирована на совместимость с российским серверным оборудованием по стандарту Open Compute Project GAGAR>N. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Компании завершили все этапы тестирования, в ходе которых специалисты vStack провели полноценную инсталляцию платформы на кластер и проверили видимость всех компонентов оборудования, операционных систем и корректность работы драйверов с этим оборудованием. Об этом CNews сообщили представители .

Сквозное тестирование показало, что все работает корректно. По результатам нагрузочного тестирования выяснили, что периферия соответствует нагрузке, которую можно создавать с помощью инфраструктуры. Производительность полученного решения находится на таком же высоком уровне, как и у решений от западных А-брендов.

По итогам тестирования принято решение о совместном продвижении продуктов. Теперь клиенты vStack смогут создавать управляемые виртуальные дата-центры корпоративного уровня на базе одноименной платформы и серверного оборудования GAGAR>N. В перспективе компании планируют создать программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе собственных технологий.

«В текущих условиях доступность зарубежного оборудования и ПО для российского бизнеса существенно уменьшилась. Компании, которым предстоит выстраивать с нуля или модернизировать ИТ-инфраструктуру, все чаще смотрят в сторону отечественных решений — более половины из них, по нашим данным, занимаются поиском альтернативы продуктам от глобальных вендоров. Успешное тестирование vStack на совместимость с серверным оборудованием от GAGAR>N позволит нам реализовывать даже сложные инфраструктурные проекты для заказчиков Enterprise-уровня на базе отечественного серверного оборудования», — сказал Евгений Гаврилов, руководитель проекта vStack.

«Мы видим большие перспективы в развитии стратегических альянсов с российскими поставщиками инновационных решений для ЦОД. Объединение нашей экспертизы и разработок с vStack позволит сохранить высокий уровень автоматизации отечественного бизнеса», — отметила Ирина Баранова, директор по работе с партнерами GAGAR>N.

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GAGAR>N — разработчик и производитель российского серверного оборудования полного цикла: от идеи и дизайна, разводки и схемотехники платы — до пайки и финальной сборки. Продукты компании производятся в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP) и включены в реестр Минпромторга России. Особенностью спецификаций OCP является полная архитектурная открытость, отсутствие vendor lock-in, снижение стоимости владения и широкий спектр применения.

vStack — гиперконвергентная платформа корпоративного уровня, которая представляет собой единую инфраструктуру программно-определяемых модулей дата-центра и включает в себя собственную операционную систему с тонким гипервизором, хранилище и сеть. vStack может заменить ушедшее с рынка решение от компании VMware.