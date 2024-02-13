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Импортонезависимость
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ITGlobal.com и Gagar>n открывают техническую лабораторию в Москве

Компания ITGlobal.com открывает техническую лабораторию в собственном офисе в Москве и презентует импортонезависимое облако, построенное на российских решениях vStack и Gagar>n.

В лаборатории ITGlobal.com созданы условия для тестирования производительности, проверки совместимости аппаратных и программных решений, а также для предоставления демо-доступа к сервисам. Новая площадка рассчитана на сотрудников ITGlobal.com, vStack и ITPOD, а также их заказчиков и партнеров. Лаборатория оборудована аппаратными решениями Gagar>nсовместно с ПО vStack, решениями ITPOD совместно с ПО vStack. В дальнейшем список программного и аппаратного обеспечения будет расширяться. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

«Необходимость в технической лаборатории назрела давно, так как ITGlobal.com активно сотрудничает с другими производителями для создания полностью совместимых решений российских производителей. Теперь у нас есть не только удобная площадка для тестирования, но и место, куда мы можем пригласить клиентов и партнеров, чтобы продемонстрировать им работу наших сервисов и платформ», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

«Сотрудничество с vStack позволяет объединить наши технологические ресурсы и экспертизу в разработке и развертывании высокоэффективной, гибкой и технологически независимой ИТ-инфраструктуры, способной решить задачи разного уровня сложности. Мы уверены, что наши продукты — доказательство того, что переход на ИТ-оборудование российского производства может происходить без потерь в функциональности, производительности и качестве» — отметил Евгений Лагунцов, директор центра компетенций Gagar>n.

На открытии технической лаборатории ITGlobal.com презентует новый облачный сервис, разработанный полностью на российских технологиях. В его основе — решения отечественных разработчиков vStack и Gagar>n. Благодаря этому облако защищено от санкций и не зависит от поставок зарубежного оборудования.

«Компания vStack — давний партнер Gagar>n, а наша платформа полностью совместима с серверами Gagar>n. Мы придерживаемся схожих взглядов на импортозамещение, видение российского рынка и его перспектив. Сегодня российским компаниям приходится месяцами ждать поставок зарубежного оборудования и искать способы самостоятельно поддерживать ПО ушедших производителей. Важно предоставить им качественную альтернативу в виде отечественных решений», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

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бизнес

ITGlobal.com — группа компаний, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Три решения группы компаний (vStack, SimpleOne, СКАТ) входят в Единый реестр российских программ. Компания ITGlobal.com выступает экспертом в сфере облачных технологий и построения ИТ-инфраструктуры.

Gagar>n — разработчик и производитель российского серверного оборудования полного цикла. ИТ-компания одной из первых в России запустила производство собственного сервера, в основе которого лежат процессоры Intel Xeon. Также Gagar>n разрабатывает материнские платы, вспомогательные модули, корпуса и встроенное ПО.

vStack — платформа виртуализации корпоративного уровня, созданная командой российских разработчиков. vStack состоит в реестре российского ПО.

ITPOD — дистрибьютор ИТ-оборудования, входит в группу компаний ITGlobal.com. Компания поставляет комплексные ИТ-решения и оказывает сервисные услуги, чтобы обеспечить условия для развития российского бизнеса в условиях санкций.

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