Российские вендоры оборудования разворачиваются в сторону софта и ПАКов

Отечественный производитель серверного оборудования Gagar>n планирует расширение линейки аппаратных решений и программного обеспечения. В компании отмечают, что в 2022 г. существенно вырос спрос со стороны клиентов на российский софт, совместимый с отечественными серверами. Об этом CNews сообщили представители Gagar>n.

Gagar>n — разработчик и производитель серверного оборудования полного цикла по стандарту Open Compute Project (OCP). Сейчас компания движется по двум векторам развития.

Первый — вертикальный: в компании непрерывно занимаются актуализацией оборудования, чтобы оно соответствовало уровню рынка, а также передовым мировым стандартам.

Второй вектор — горизонтальное развитие: Gagar>n разрабатывает комплементарные продукты, которые могут быть использованы в составе стойки с оборудованием, например, полки питания. Это крайне важно для отечественных компаний, которые оказались отрезаны от зарубежной аппаратной инфраструктуры.

Кроме того, компания активно развивает направление программного обеспечения. Во-первых, в компании разрабатывается собственное прикладное ПО – система мониторинга Element Management System и сервисная шина Business Integration Suite. Продукты предназначены для эффективного управления ИТ-инфраструктурой любой сложности и полностью совместимы с серверами Gagar>n. Уже сейчас их можно приобрести как отдельно, так и в составе комплексного решения, состоящего из серверного оборудования и ПО.

Во-вторых, расширяется перечень готовых решений для бизнеса на базе российского софта партнеров компании — программно-аппаратных комплексов (ПАКов). Сейчас в портфеле Gagar>n — ПАКи для решения задач виртуализации ресурсов, развертывания VDI, SDS и управления большими данным. Перечень непрерывно пополняется.

В компании отмечают, что в 2022 г. у многих крупных заказчиков пропал доступ к импортному ПО и к некоторым видам оборудования. И если «железо» пока можно завозить через параллельный импорт, или использовать уже бывшее в употреблении, с софтом дела обстоят намного хуже — устанавливать пиратское программное обеспечение бизнесу опасно.

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Поэтому компании ищут отечественные аналоги западному софту, совместимые с их аппаратной инфраструктурой. На рынке появились целые направления в области программного обеспечения, которые остались без привычных решений — туда и смотрят отечественные вендоры.

«У нас есть план развития собственного оборудования и ПО на три года вперед. Для его актуализации мы регулярно общаемся с партнерами и клиентами, анализируем рынок. Сейчас мы видим поворот в сторону готовых российских программно-аппаратных комплексов, которые можно быстро и безболезненно развернуть у заказчика», — сказал Юрий Ярков, директор по продуктам Gagar>n.

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Gagar>n — производитель российского серверного оборудования полного цикла, располагающий собственным дизайн-центром, лабораторией и контрактным производством. Серверное оборудование Gagar>n производится в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP). Особенностью спецификаций OCP является полная архитектурная открытость, отсутствие зависимости от вендоров, снижение стоимости владения и широкий спектр применения.