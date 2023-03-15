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Подтверждена совместимость платформы виртуализации Sitronics Group с российскими серверами GAGAR>N

Sitronics Group (входит в группу АФК «Система») и производитель российского серверного оборудования GAGAR>N провели тестирование продуктов на совместимость. ИТ-компании готовы предоставить заказчикам комплексное решение, состоящее из отечественных серверов и платформы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители Sitronics Group.

В ходе испытаний на серверах GAGAR>N, размещенных в лаборатории OCP Experience Lab Moscow, была развернута платформа виртуализации класса Enterprise от Sitronics Group. Платформа виртуализации — инструмент для управления физическими серверами и виртуальными средами.

Компания GAGAR>N предоставила специалистам Sitronics Group удаленный доступ к вычислительному оборудованию с целью развертывания и тестирования платформы виртуализации от Sitronics Group. Оценивались совместимость серверов и программного обеспечения виртуализации, возможность создания виртуальной инфраструктуры на базе оборудования GAGAR>N и платформы виртуализации Sitronics, отвечающей современным требованиям.

Проверялись возможности масштабирования вычислительных мощностей и развертывания виртуальных машин под управлением различных операционных систем, в том числе российских дистрибутивов. Специалистами тестировалась производительность сетевой подсистемы и оперативной памяти, проверялась надежность подсистемы электропитания и охлаждения. Корректность функционирования подтверждена отсутствием сообщений об ошибках в журналах платформы управления сервером и отсутствием ошибок и предупреждений в работе платформы виртуализации. В результате испытаний было принято решение о партнерстве ИТ-компаний.

«Такое технологическое партнерство даст нашим заказчикам еще большую вариативность в выборе решений для выстраивания их собственных инфраструктур, повысит гибкость и адаптивность уже существующих. Серверное оборудование GAGAR>N энергоэффективно и может быть оптимизировано под задачи бизнеса. А главное, это еще один шаг к тому, чтобы наши клиенты могли выстроить полностью российскую и надежную информационную среду», - сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Павел Дрейгер.

«Мы видим растущий интерес со стороны заказчиков к системам виртуализации, разработанным в России. Отечественные компании стремятся выстраивать такую ИТ-инфраструктуру, которая независима от глобальных вендоров, легко масштабируема и требует меньше вложений в развитие и поддержку. Технологическое партнерство с Sitronics Group позволит нам предоставлять заказчикам более широкий спектр российского программного обеспечения для решения задач в области виртуализации», - отметила Леся Виноградова, руководитель лаборатории GAGAR>N OCP Experience Lab.

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Платформа виртуализации используется для эффективного управления серверными мощностями и создания требуемых аппаратных конфигураций. Она перераспределяет ресурсы физических серверов на изолированные друг от друга виртуальные машины, оптимизируя тем самым эксплуатацию ИТ-инфраструктуры. В архитектурных слоях системы — единый доступ, интерфейс для создания и управления виртуальными машинами, хранилище и сети, гипервизор, обеспечивающий виртуализацию в среде Linux. Входит в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.

Sitronics Group (входит в группу АФК «Система») — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой и спутниковые платформы, предоставляет спутниковые данные и оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

GAGAR>N — разработчик и производитель российского серверного оборудования полного цикла. Продукты компании производятся в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP) и включены в реестр Минпромторга России.

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