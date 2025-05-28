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Веденин Денис


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Борлас» и «Цифровые решения» объединяют экспертизу в сфере информационной безопасности 1
21.06.2022 Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение 1
09.11.2012 Топ-менеджер Orange возглавил департамент продаж Oberon 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Веденин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 51 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Oberon - Оберон 59 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 140 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1721 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8224 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 369 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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