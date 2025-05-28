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Веденин Денис
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|«Борлас» и «Цифровые решения» объединяют экспертизу в сфере информационной безопасности 1
|21.06.2022
|Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение 1
|09.11.2012
|Топ-менеджер Orange возглавил департамент продаж Oberon 2
Веденин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 140 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148931 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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