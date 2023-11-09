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Gagar>n расширила партнерскую сеть в России

Отечественный разработчик и производитель серверного оборудования Gagar>n расширил партнерскую экосистему в России. На сегодняшний день среди ее участников — свыше 50 российских ИТ-компаний: разработчиков, производителей, реселлеров и системных интеграторов, а также дистрибьютеров. Партнеры Gagar>n могут предлагать клиентам импортонезависимое оборудование и совместными усилиями развивать рынок автоматизации российского бизнеса.

Партнерская экосистема Gagar>n подразумевает несколько уровней взаимодействия с участниками российского ИТ-рынка. Бизнес-партнеры — это реселлеры и системные интеграторы, которые используют оборудование и программное обеспечение Gagar>n в рамках собственных проектов. Их клиентам доступны серверы Gagar>n «Оракул Gen 1» и «Оракул Gen 2», дисковые массивы, серверные шкафы, а также программные решения – EMS-система и сервисная шина BIS.

Все продукты производятся в России и оптимизированы под задачи отечественного бизнеса. Решения Gagar>n создаются на базе передового стандарта OCP, который подразумевает независимость от глобальных технологических вендоров, возможность более компактной установки оборудования, легкое обслуживание и энергоэффективность. В результате сокращается стоимость владения ИТ-инфраструктурой в сравнении с той, что выстроена на базе классических 19-дюймовых решений. Сейчас среди бизнес-партнеров Gagar>n — «Крок», «Айтеко», «Ланит», Sitronics Group и многие другие — всего 40 крупных ИТ-компаний.

Технологические партнеры Gagar>n — производители и разработчики аппаратного и программного обеспечения, компонентов и микроэлектроники. На технологическом уровне партнеры совместно с командой Gagar>n создают импортонезависимые решения на базе российских серверов и программного обеспечения. Бизнес-заказчикам доступны программно-аппаратные комплексы (ПАКи) для решения задач виртуализации, построения СХД, виртуализации рабочих мест, а также хранения и обработки больших объемов неструктурированных и слабоструктурированных данных — то есть построения аналитических СУБД.

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ПАКи предварительно протестированы на совместимость — поэтому развернуть их можно в сжатые сроки и без лишних расходов на проверку несоответствия функциональным и иным требованиям.

«Мы понимаем, что сейчас российские заказчики оказались на переходном этапе. На рынке уже есть понимание, что на зарубежной инфраструктуре долго не протянуть — растут уязвимости и риски в части ее надежности. При этом миграция на отечественную базовую ИТ-инфраструктуру кажется компаниям чрезвычайно сложным, дорогим и долгим процессом. Наша партнерская экосистема нацелена на то, чтобы его упростить. Совместно с партнерами мы не только осваиваем новые сегменты российского рынка, но и повышаем уровень автоматизации отечественного бизнеса на базе импортонезависимого аппаратного и программного обеспечения», — сказала Ирина Баранова, директор по работе с партнерами компании Gagar>n.

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