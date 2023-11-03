Компания Gagar>n представила обновленную EMS-систему для управления инфраструктурой

Компания Gagar>n, производитель российского серверного оборудования и программного обеспечения полного цикла, представила обновленную версию EMS-системы (Element Management System), предназначенной для управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры. В новом релизе системы усовершенствованы инструменты администрирования серверов, появилась функциональность для удаленного развертывания на серверах ОС семейства Linux и увеличилась детализация сообщений о состоянии объектов инфраструктуры. Пользовательская документация теперь доступна прямо из интерфейса решения.

EMS-система предназначена для централизованного мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой корпоративного класса. Система не привязана к конкретным производителям оборудования, что значительно облегчает работу системных администраторов, вынужденных в другом случае управлять каждым серверным устройством по отдельности. В свою очередь, использование открытых протоколов позволяет системе работать в мультивендорном окружении, применяя одни и те же методы для управления и мониторинга оборудования от разных производителей.

Центральное окно системы имеет приборную панель, которая позволяет администраторам обозревать всю инфраструктуру, оперативно обнаруживать и реагировать на сбои. Удобство использования сравнимо с наиболее популярными продуктами. Устройство позволяет находить узкие места в производительности и определять оборудование, вычислительные ресурсы которого близки к истощению.

Средства EMS позволяют управлять инфраструктурой любого размера с числом серверов от единиц до нескольких тысяч. Администраторы из единого центра могут управлять питанием, обновлениями прошивок и изменениями настроек серверов, установками ОС и ПО с планированием операций на заданный период времени. В новом релизе системы администраторы также получили возможность добавлять к описанию объектов инфраструктуры собственные поля: например, инвентарный номер или ответственного сотрудника, — для упрощения инвентаризации устройств.

Для большей простоты и эффективности в новом релизе системы на BMC-консоль серверов была внедрена технология SSO (Single Sign-on). Благодаря этой технологии администраторам не нужно каждый раз заново вводить свои учетные данные при подключении, а сам процесс администрирования серверов становится более прозрачным — открываются возможности отслеживания действий сотрудников.

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Наконец, в новом релизе EMS-система получила возможность развертывать на сервере операционные системы семейства Linux (Oracle Linux, CentOS, «Ред ОС», Astra Linux, «Альт»).

«‎Наша компания провела тесты EMS-системы на серверах Dell PowerEdge, HPE ProLiant Gen9 и Gen10, HPE Synergy Gen9, Huawei 2288h V5, Lenovo ThinkSystem линейки SR, и во всех вышеуказанных случаях нашими специалистами была подтверждена работоспособность данной системы», — сказал Дмитрий Егоров, директор департамента программных решений Gagar>n.