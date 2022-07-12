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«Инфосистемы джет» и производитель серверов Gagar>n объявили о стратегическом партнерстве

«Инфосистемы джет» продолжает формировать портфель ИТ-инфраструктурных решений российского производства. Серверное оборудование Gagar>n прошло внутреннее тестирование, по результатам которого подтверждена применимость серверов Gagar>n V1 для задач корпоративного сектора. Поскольку оборудование совместимо с основными российскими операционными системами — Astra Linux, «Альт Сервер» и «Ред ОС» — это позволяет использовать его в проектах по импортозамещению.

Построение ИТ-инфраструктуры на серверах Gagar>n будет интересно крупным компаниям, которые планируют создавать новые дата-центры или развивают существующую ИТ-инфраструктуру.

«Нашим заказчикам важно, чтобы вычислительная инфраструктура развивалась вместе с потребностями бизнеса, независимо от внешних факторов. Поэтому сейчас мы активно формируем портфель доступных для использования технологий. Мы тестируем оборудование и ПО, оцениваем его функциональность, надежность, удобство эксплуатации и эффективность в решении актуальных задач наших клиентов. Такой же путь отбора прошло оборудование Gagar>n. Этот принцип позволяет нам быть уверенными в качестве наших услуг в области ИТ-инфраструктуры», — отметил Юрий Семенюков, директор департамента инфраструктурных решений «Инфосистемы джет».

«Уверены, что заказчики ʺИнфосистемы джетʺ оценят вычислительное оборудование Gagar>n. Оно позволяет обеспечить до 30% энергоэффективности, увеличенную наработку на отказ по сравнению со стандартным серверным оборудованием, архитектурную открытость и простое, качественное и недорогое обслуживание», — сказала Леся Виноградова, руководитель лаборатории Gagar>n — OCP Experience Lab Moscow.

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Инженеры «Инфосистемы джет» готовы проектировать вычислительную инфраструктуру на оборудовании Gagar>n, выполнять его настройку и последующее сопровождение.

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