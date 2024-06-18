«Системный софт» и Gagar>n подписали соглашение о партнерстве

Компания «Системный софт» заключила соглашение о партнерстве с российским разработчиком и производителем серверного оборудования полного цикла Gagar>n. Благодаря сотрудничеству системный интегратор сможет предоставить клиентам решения, упрощающие миграцию на отечественную базовую ИТ-инфраструктуру и повышающие уровень автоматизации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компания «Системный софт».

Gagar>n — технологическая компания, осуществляющая полный цикл разработки и производства серверного оборудования, ориентируясь на открытые мировые технологические стандарты OCP – Open Compute Project. В портфеле компании – серверы, дисковые полки, необходимая инфраструктура в части монтажных шкафов с интегрированными системами питания. Также Gagar>n предлагает ПО для централизованного управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры – EMS. Использование продуктов и решений Gagar>n позволяет обеспечить плотность вычислительной инфраструктуры, энергоэффективность, легкость внедрения, обслуживания и масштабирования.

«Системный софт» — технологический партнер, интегратор и консультант, занимающий высокие позиции в рейтингах российского ИТ-рынка. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая поставку и внедрение программного и аппаратного обеспечения. «Системный софт» является одним из лидеров на рынке инженерной и ИТ-инфраструктуры и входит в ТОП-15 крупнейших поставщиков физической ИТ-инфраструктуры за 2022 по версии CNews.

Компания получила статус «Бизнес-партнер», который позволяет использовать оборудование и программное обеспечение Gagar>n в рамках собственных проектов. Клиентам «Системного софта» станут доступны серверы Gagar>n Оракул Gen 1 и Gen 2, дисковые массивы, серверные шкафы, а также программные решения — система управления EMS и сервисная шина BIS. Gagar>n предоставляет гарантию на все свои продукты, а также сервисную и техническую поддержку.

«Сегодня на российском рынке отмечается дефицит качественного серверного оборудования, а также надежных производителей. Благодаря сотрудничеству с Gagar>n, мы сможем расширить портфель решений в рамках импортозамещения и обеспечить еще большему количеству заказчиков возможность выбора качественных отечественных продуктов для реализации их задач. Мы также готовы предложить заказчикам свою помощь в формировании стратегии по переходу на качественные российские ИТ-решения для построения надежной инфраструктуры», — сказала Вишневская Валерия, руководитель департамента аппаратных решений компании «Системный софт».

«Перед российскими компаниями сейчас стоит задача перехода на отечественные ИТ-решения. Совместно с коллегами из «Системного софта» мы готовы помочь бизнесу в решении этой задачи, предлагая построение надёжной масштабируемой ИТ-инфраструктуры. Компания GAGAR>N готова предложить широкий спектр услуг по разработке и внедрению отечественных решений, которые позволят оптимизировать процессы, повысить производительность и обеспечить безопасность корпоративных данных», — сказала Плотова Анастасия, менеджер по работе с ключевыми партнерами Gagar>n.