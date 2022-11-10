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Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Gagar>n

Успешно завершено тестирование на совместимость операционной системы «Ред ОС» производства компании «Ред софт» с серверным оборудованием российского разработчика и производителя Gagar>n. Корпоративные заказчики могут использовать полностью импортонезависимую ИТ-инфраструктуру, объединив серверы с открытой архитектурой и отечественную операционную систему.

Тестирование проводилось в собственной лаборатории OCP Experience Lab Moscow компании Gagar>n. Команде «Ред софт» был предложен тестовый стенд, который включал в себя вычислительный сервер Gagar>n V1 с открытой архитектурой и рабочую станцию администратора. На сервер была установлена «Ред ОС» и проверена корректная работа технологического стека. Процесс проходил при поддержке инженеров и архитекторов Gagar>n.

В результате испытаний была подтверждена совместимость оборудования Gagar>n с операционной системой «Ред ОС». Это значит, что российские компании могут выстроить полноценную ИТ-инфраструктуру на базе российских технологий.

«Обеспечение технологического суверенитета страны требует качественных импортонезависимых программно-аппаратных комплексов. Одно из основных направлений нашей деятельности — обеспечить создание таких ПАК совместно с нашими партнерами. Отечественное серверное оборудование Gagar>n может стать качественной основой для построения эффективных инфраструктурных решений», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Корректная работоспособность «Ред ОС» на серверном оборудовании Gagar>n подтверждена, как в рамках прохождения официальной сертификации, так и при проведении различных комплексных тестов нашими партнерами и заказчиками. Мы видим востребованность данной операционной системы, и рады тому, что можем предложить рынку совместное решение с компанией «Ред софт», – отметила Леся Виноградова, руководитель лаборатории Gagar>n OCP Experience Lab Moscow.

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Компания Gagar>n разрабатывает и производит российское серверное оборудование, предназначенное для использования в динамически расширяемых инфраструктурах с высокой нагрузкой. Решения Gagar>n позволяют создавать ИТ-инфраструктуры, независимые от конкретных поставщиков, вендорских наценок и дорогостоящих сервисных контрактов. Продукты компании входят в реестры промышленной и радиоэлектронной продукции Минпромторга.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

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