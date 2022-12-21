На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев»

Нейросеть против неплательщиков

Как стало известно CNews, в начале 2023 г. на платных участках Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД, А-113) и новой трассы М-12 в пилотном режиме заработает отечественный софт с использованием нейросетевых технологий, который сможет распознать и идентифицировать неплательщиков. Об этом редакции рассказал гендиректор компании «Единый оператор» (совместное предприятие «Автодора» и концерна «Телематика») Марсель Нигметзянов.

«Сейчас происходит инсталляция системы, — отметил он. — В пилотном режиме она заработает в январе». Выводы о ее эффективности и перспективности развития «Единый оператор» намерен сделать по итогам эксплуатации в течение 2023 г. В случае положительного результата испытаний «Единый оператор» выйдет с инициативой поправок в нормативную правовую базу, что позволит учитывать новые данные при вынесении административных постановлений.

Впрочем уже сейчас Нигметзянов не сомневается, что в результате внедрения системы число поездок, которые не удалось определить на рубежах взимания платы из-за деформированных или сильно загрязненных номеров автомобилей, удастся свести почти к нулю.

Суть проблематики

ЦКАД представляет собой скоростную автомагистраль, которая проходит вокруг Москвы в 50 км от МКАДа в обход крупных населенных пунктов. Ее длина 336,4 км, из них платные участки составляют 258 км. Трасса М-12 соединяет Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Она полностью платная, ее протяженность 810 км.

Нейросеть подключат к взиманию платы на ЦКАДе

Для удобства водителей и чтобы не замедлять движение, на указанных магистралях реализована безбарьерная автоматическая система оплаты — без шлагбаумов, которые открываются по факту перечисления денег. В результате сейчас существует «небольшой процент» (точных данных компания не приводит) автомобилей, которым не выставляются счета — номера многих из них корректно не распознаются из-за грязи или деформации.

По словам Нигметзянова, нейросеть, разработанная «Софттелематикой» (входит в «Телематику»), была интегрирована в безбарьерную систему взимания платы изначально. Однако ее базовая функциональность на данный момент позволяет отслеживать один и тот же автомобиль на различных дорогах в разные дни, только если его номер нормально просматривается дорожными камерами.

Теперь «Единый оператор» с помощью расширенных опций нейросети намерен надежно идентифицировать также и автомобили с неразборчивыми номерами. Как поясняет Нигметзянов, ни один водитель не может ездить с грязным или деформированным номером постоянно. С большой долей вероятности такой нераспознанный автомобиль когда-то уже попадал в поле зрения камер на тех или иных платных трассах «Автодора» (не только ЦКАДа и М-12), когда его номера были беспрепятственно считаны.

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Также в дальнейшем технологию можно при необходимости обучить выявлять и намеренно скрытые номера. В таком случае нейросети потребуется сопоставлять с архивной базой визуальных изображений совокупность общих внешних параметров автомобиля-неплательщика: тип кузова, цвет, конфигурацию фар, царапины и вмятины, наклейки и пр. После этого, когда автомобиль будет распознан, «Единый оператор» сможет начать работу по выставлению неплательщику счета за поездку.

Возможна и обратная ситуация: автомобиль с нечитаемым номером заехал на платную трассу впервые, а значит его архивных снимков в системе еще нет. Тогда нейросеть его «запомнит» и будет ждать, когда он снова окажется в поле ее зрения с нормальными номерами. Как только это произойдет, система оповестит ответственных сотрудников, которые станут решать, действительно ли автомобилю необходимо выставить счет за прошлые поездки.

Импортонезависимость ИТ на платных дорогах

«В вопросах импортонезависимости вся команда “Телематики” оказалась провидцами, — говорит Нигметзянов. — Мы начали готовиться к тому, что наступит тот момент, когда, хотим мы того или нет, нужно будет переходить преимущественно на отечественные решения. Вопрос управляемости изменениями в ИТ не в «железе», а в программном обеспечении. Если ты управляешь ПО, значит ты управляешь изменениями. Если посмотреть глобально, то сейчас время не “железа”, а софта. Весь стек программ, который мы применяем сейчас, на 100% отечественный».

Серверный комплекс «Единого оператора» построен на базе гиперконфергентной платформы производства российской компании «Шаркс датацентр».

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Основной центр обработки данных для системы взимания платы располагается в специальном центре управления на ЦКАДе. Сейчас в нем работает восемь серверных стоек. Вскоре в эксплуатацию будет введено новое серверное помещение еще на восемь стоек. Резервный ЦОД для системы находится в Софрино. Он также включает восемь стоек.