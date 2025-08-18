Разделы

НПО ЦКБА Центральное конструкторское бюро аппаратостроения


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 Inspector Isource запустил ИИ-ассистента для поиска в нормативной документации 1
26.06.2024 В Подмосковье заработала новая система радиолокационного контроля для выявления БПЛА 2
29.11.2017 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 2
03.02.2017 Новую российскую ERP-систему внедрят поставщики Военно-космических сил 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1
21.10.2014 Softline перевела серверный парк ЦКБА в виртуальную ИТ-инфраструктуру 1

Ростех - Автоматика Концерн 1700 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3273 2
Microsoft Corporation 25009 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 23 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1195 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1177 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 60 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 312 1
8664 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Ростех - КРЭТ - Элтом НПП 1 1
AMD Xilinx 95 1
Embox - Эмбокс 3 1
Softline - Софтлайн 3086 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 442 1
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 2
Росимущество - КТРВ - ЦКБА - ЦКБ автоматики - Центральное конструкторское бюро автоматики 2 2
Ак Барс Банк 274 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Электроприбор ОАО - Казанский завод 1 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 63 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 1
Воронежстальмост 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4603 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3224 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3063 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 745 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 497 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12362 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2079 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70054 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11979 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 413 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26455 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3172 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5702 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 184 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 956 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6079 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 534 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1801 1
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 71 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9078 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4364 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2717 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 159 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 266 1
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 72 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1766 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30063 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1199 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3896 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2322 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3152 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1615 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6619 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7103 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6470 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32733 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31131 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7035 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1100 1
Видеокамера - Camcorder 2303 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 379 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1159 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1151 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 246 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 56 1
C/C++ - Язык программирования 810 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 216 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 841 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 793 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1439 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3379 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Матвиенко Валентина 113 1
Васильев Павел 14 1
Бойко Павел 7 1
Метельский Игорь 1 1
Иванов Алексей 147 1
Артамонов Игорь 14 1
Глинский Юрий 3 1
Рубцов Игорь 3 1
Шихалев Вячеслав 1 1
Копытина Татьяна 1 1
Клычков Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152071 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44775 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7878 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 2
Россия - УФО - Свердловская область 1646 2
Германия - Федеративная Республика 12841 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1764 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2019 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2573 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1178 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 103 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 325 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 710 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 93 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1381 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 968 1
Украина 7715 1
Россия - ЦФО - Орловская область 345 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1929 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2105 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 465 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 427 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 339 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1601 1
Россия - СФО - Новосибирск 4521 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 312 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9585 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5829 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50025 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4223 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 1
Энергетика - Energy - Energetically 5360 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53580 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1611 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19701 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 355 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8808 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2537 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 737 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1780 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4212 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10322 1
Физика - Physics - область естествознания 2731 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2120 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30864 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5135 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6640 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1307 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 749 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 115 1
Известия ИД 676 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1059 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 222 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 417 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 163 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 50 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
