В Подмосковье заработала новая система радиолокационного контроля для выявления БПЛА

В России начали развертывание в Подмосковье системы контроля воздушного пространства (СКВП), способной отслеживать беспилотники и малую авиацию. Система уже работает и состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой.

Начало работы новой системы

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал развертывание в Подмосковье системы СКВП, способной отслеживать беспилотники и малую авиацию. Разработчики рассказали «Известиям» о возможностях аппаратуры, которую уже применяют для защиты важных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Система уже работает, рассказал «Известиям» заместитель главного инженера компании «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» (ЦКБА) из Тулы. В настоящее время систему развернули на территории Московской области, чтобы прикрыть ее от украинских беспилотников в связи с активной фазой проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Система способна обнаружить даже малоразмерные беспилотники коптерного типа.

Rostec В Подмосковье заработала новая система контроля воздушного пространства

Новая система СКВП состоит из радиолокационной станции (РЛС), число которых может доходить до 24 штук. Технические возможности СКВП позволяют отслеживать одновременно до 20 воздушных целей, включая и малоразмерные беспилотники. При этом система определяет их тип, высоту полета и расстояние до них.

По словам разработчиков, сделать так, чтобы РЛС видела истребитель или бомбардировщик - это доступно любому производителю в мире. Мы же можем обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги. Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 км.

По информации газеты «Известия», СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Дальность обнаружения самолетов малой авиации составляет не менее 30 км, средних беспилотников типа украинских «Фурии» или Mugin - не менее 18 км, а малоразмерных дронов - 7 км.

Атаки дронов

Атаки дронов представляют собой сложную и развивающуюся угрозу безопасности военных операций, внутренней безопасности и международной стабильности. Атаки БПЛА могут охватывать любое количество целей, включая военные объекты, правительственные здания, электростанции, аэропорты и гражданское население. Широкий спектр доступных БПЛА, от небольших и модифицированных потребительских дронов до платформ военного уровня, оснащенных вооружением и мощными системами наблюдения, позволяет отдельным лицам, негосударственным субъектам и государствам проводить дистанционные атаки.

Когда дело доходит до нанесения высокоточных ударов по конкретным целям, включая инфраструктуру страны и личный состав, военные часто используют вооруженные дроны. Атаки дронов, проводимые террористами и повстанцами, могут включать в себя самодельные взрывные устройства, что добавляет еще одну проблему безопасности. Значительное количество недавних атак дронов было нацелено на энергетическую инфраструктуру и на хранилища с топливом, вызывает обеспокоенность по поводу уязвимости таких объектов. Защита важной инфраструктуры в России от угрозы атак дронов потребует скоординированных действий со стороны федеральных ведомств, местных правоохранительных органов и владельцев этих объектов.

Когда беспилотники нацеливаются на эту критическую инфраструктуру, возникает множество моральных и правовых вопросов о безопасности энергетической инфраструктуры и людей, которые от нее зависят: безопасность гражданских лиц, гуманитарные кризисы, экологические последствия, нарушение ключевых услуг, правовая база, подотчетность и ответственность. Для решения этих проблем необходим комплексный подход, который поддерживает справедливость, подотчетность и права человека, одновременно защищая важнейшую инфраструктуру, необходимую для устойчивого роста и благополучия социального государства.

Объекты инфраструктуры под прицелом

Удары дронов по энергетической инфраструктуре могут нарушить подачу электроэнергии, тепла и топлива в дома и предприятия. Электростанции, электрические сети, нефтегазовые объекты, транспортная инфраструктура для энергоресурсов, объекты для хранения топлива, центры управления и коммуникационная инфраструктура — все это подвержено атакам дронов. Удары дронов могут нанести значительный ущерб электростанциям всех видов, будь то тепловые, атомные, гидроэлектростанции или объекты возобновляемой энергии. Нарушение работы энергетических объектов может привести к масштабным отключениям электроэнергии, которые, в свою очередь, повлияют на жилых, промышленных и коммерческих пользователей и на важную инфраструктуру. Вышки электропередач, подстанции и линии электропередачи, составляющие энергосистему, являются важными компонентами, которые в случае атаки дронов могут привести к перебоям в подаче электроэнергии, повреждению оборудования и потенциальным проблемам безопасности. Если пройдет успешная атака БПЛА летом на объект, то это один ряд возникших последствий, а зимой, последствия вырастут в геометрической прогрессии.

Другими потенциальными целями для БПЛА являются нефтеперерабатывающие заводы, заводы по переработке природного газа, трубопроводы и терминалы хранения. Саботаж нефтегазовой инфраструктуры может привести к перебоям в поставках, пожарам, взрывам и экологическому ущербу. Удары дронов могут нарушить транспортировку угля, природного газа и нефти в портах, аэропортах, железных дорогах и автомагистралях, что повлияет на цепочки поставок энергии и нарушит экономическую деятельность. Если удар дрона повредит критически важный объект, например, центр управления, подстанцию, склад топлива или центр реагирования на чрезвычайные ситуации, это может создать угрозу безопасности и эксплуатационной целостности. Потенциальные цели для атак дронов включают башни связи, спутниковые объекты и центры обработки данных, обеспечивающие работу энергетической инфраструктуры. Нарушения в сетях связи могут препятствовать действиям по реагированию на чрезвычайные ситуации и сотрудничеству заинтересованных сторон.

Орловская область в ночь на 2 мая 2024 г. была атакована несколькими украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Уже названы районы, которые подверглись атаке: Глазуновский и Свердловский. В ходе ликвидации вражеских беспилотников на территории этих районов получили повреждения объекты электроэнергетической инфраструктуры, а часть домов осталась без электричества.

12 мая беспилотники пытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале. Он добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Очередной массированной атаке украинских беспилотников самолетного типа подверглись южные регионы России, передает издание ТАСС. В ночь с 20 на 21 июня в Краснодарском крае было сбито 43 дрона, которые, по данным властей региона, целились в объекты гражданской инфраструктуры. В Краснодаре повреждены котельная и здание автовокзала «Южный», в адыгейском поселке Яблоновском дрон разрушил кровлю частного дома. В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом, постояльцев эвакуировали. В результате налетов один человек погиб, четверо, включая сотрудников МЧС России, пострадали. На территории Республики Крым уничтожили 70 беспилотников и 6 морских дронов, обошлось без жертв.