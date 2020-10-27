Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов

Пятимиллиардный проект строительства новых производственных мощностей «Миландра» остановлен. Сначала подрядчики-немцы не смогли подготовить и сдать проектную документацию. А потом само микроэлектронное предприятие решило, что монолитные интегральные микросхемы, которые планировалось выпускать, сейчас никому не нужны. «Технополис "Москва"» остался без 250 новых рабочих мест.

«Миландр» не будет строить новое производство

Как стало известно CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Миландр» отказалось от масштабного проекта по строительству нового производственного комплекса в Особой экономической зоне «Технополис “Москва”» на территории Зеленограда. Об этом CNews рассказал официальный представитель компании. Подоплека этого решения отчасти раскрывается в документах связанного с проектом судебного разбирательства.

На производственном комплексе «Миландр СВЧ» планировалось выпускать монолитные интегральные микросхемы на основе гетероструктурных полупроводниковых материалов (GaAs, GaN). При запуске проекта в начале 2019 г. помогавший в его подготовке Департамент инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы сообщал, что «Миландр» намеревался инвестировать в возведение новых корпусов и оборудование свыше 5 млрд руб. Город при этом рассчитывал получить свыше 250 новых высококвалифицированных рабочих мест. Планируемым сроком окончания работ и запуска пробного производства тогда назывался 2020 г.

Резидентом «Технополиса “Москва”» «Миландр» стал 11 января 2019 г. Договор на разработку проектной и рабочей документации компания заключила 18 января 2019 г. Подрядчиком выступило российское представительство немецкой инжиниринговой компании Deaxo («Деаксо рус»). На субподряд этот исполнитель привлек российское представительство немецкой компании Siemens («Сименс»), а также московскую компанию «Руспроект».

«Миландр» свернул проект строительства новых производственных площадей

К середине 2019 г. заказчик и исполнитель начали по разному оценивать результаты проектирования. Процесс забуксовал, и 22 октября 2019 г. «Миландр» уведомил «Деаксо» об одностороннем отказе от договора. В ходе рассмотрения взаимных судебных претензий (о них ниже), «Миландр» сообщил, что из-за невозможности использования проектной документации «Деаксо» компания была вынуждена 22 июня 2020 г. прервать свое резидентство в «Технополисе “Москва”». В списке резидентов технополиса «Миландра» сейчас действительно нет.

Отвечая на вопрос CNews, как именно компания относится к своему проекту сейчас (он заморожен, продолжается на другой площадке и пр.), представитель «Миландра» Ирина Букер сообщила, что его реализация прекращена. Причинами этого она назвала «изменения рыночных приоритетов» и неготовность рынка к потреблению монолитных интегральных микросхем, которые планировалось выпускать. «В случае изменения экономической ситуации и заинтересованности потребителей в использовании монолитных интегральных схем на современной элементной базе, проект может быть возобновлен», — добавила она.

Судебное разбирательство «Миландра» и «Деаксо»

С иском к «Миландру» в Арбитражный суд Москвы компания «Деаксо» обратилась 21 апреля 2020 г. Позже, 20 августа суд принял встречный иск «Миландра» к «Деаксо». На днях, 20 октября служители Фемиды отказали в удовлетворении их требований обеим компаниям.

Из судебного решения можно заключить, что по договору общая стоимость проектных работ составляла 168,8 млн руб. Из них 101,3 млн руб. — стоимость разработки проектной документации, а 67,5 млн руб. — стоимость рабочей документации.

Взаимные претензии у сторон появились на втором этапе. К тому моменту исполнитель был намерен получить 80,8 млн руб., но реально заказчик успел перевести ему в виде аванса и оплаты первого этапа только 48,6 млн руб. В итоге «Деаксо» требовало «недостающие» 32,2 млн руб., в то время как «Миландр» предлагал признать уже выплаченные 48,6 млн руб. необоснованным обогащением «Деаксо».

Изучив несколько запутанные обстоятельства дела и не приняв ничьих аргументов, суд оставил всех «при своих» — у «Деаксо» останутся уже полученные средства (отдавать их «Миландру» не нужно), но дополнительные выплаты ему не полагаются.

На момент публикации этого материала компания «Деаксо» ответить на вопрос CNews, удовлетворена ли организация решением суда и не намерена ли его обжаловать, не смогла.

Несколько фактов о «Миландре»

По данным ЕГРЮЛ, АО «ПКК Миландр» было зарегистрировано в Зеленограде 1 декабря 1993 г. Компания позиционирует себя в качестве разработчика и производителя интегральных микросхем.

Своей основной специализацией она указывает реализацию проектов в области разработки и производства изделий микроэлектроники (микроконтроллеров, микропроцессоров, микросхем памяти, приемопередатчиков, преобразователей напряжения, радиочастотных схем), универсальных электронных модулей и приборов промышленного и коммерческого назначения, а также разработки ПО для информационных систем и изделий микроэлектроники.

«В течение последних десяти лет “Миландром” выполнено более 230 опытно-конструкторских работ в интересах аппаратурных промышленных предприятий, — сообщает организация на своем сайте. — Разработано и доведено до серийного выпуска 206 типономиналов интегральных микросхем».

Основными потребителями своих изделий в компании называют российские приборостроительные предприятия — изготовители аппаратуры связи, радиотехнических систем, бортовых вычислителей и систем телеметрии. «Миландр» имеет свои представительства в Воронеже, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Офисные и производственные помещения, занимаемые компанией, составляют свыше 8 тыс. кв. м. Она выпускает около 500 тыс. микросхем в год. В организации работает порядка 650 сотрудников.

В базе «Контур.фокус» содержатся данные о 63 госконтрактах компании на общую сумму в 4,9 млрд руб. Среди крупнейших госзаказчиков последних лет — Минпромторг, пензенское производственное объединение «Электроприбор», НПП «Пульсар». По итогам 2018 г. выручка компании составила 2,8 млрд руб. с приростом на 7% по сравнению с предыдущим годом и показателем чистой прибыли в 461,1 млн руб. Более свежими данными «Контур.фокус» до сих пор не располагает.