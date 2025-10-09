«Ред Софт» и «Комита иннотех» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«Ред Софт», российский ИТ-вендор, и компания «Комита иннотех», входящая в группу компаний «Комита», специалиста в области реализации комплексных проектов по автоматизации и цифровизации производственных процессов, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках заключенного соглашения стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в целях реализации совместных проектов, продвижения услуг, оборудования и программных продуктов, включая автоматизированные системы управления технологическими процессами, а также разработку и внедрение иных инновационных цифровых решений и сервисов для предприятий нефтегазового сектора.

«Партнерство с компанией «Комита иннотех», предлагающей российскому рынку высококачественные ИТ-решения, прошедшие сертификацию и опробование в крупнейших компаниях газовой отрасли, обеспечит гарантированный результат при решении задач любой сложности, в том числе по приоритетному направлению программ импортозамещения и технического перевооружения объектов ТЭК», – сказал исполнительный директор «Ред Софт» Михаил Толпышкин.

Генеральный директор «Комита иннотех» Алексей Даньшин отметил: «Экосистема продуктов «Ред Софт» имеет большой потенциал и позволит успешно достичь целей полного комплексного импортозамещения даже с учетом наличия различных ограничительных факторов и аспектов деятельности, особенностей технологии производства и т.д. Наше сотрудничество нацелено на создание ИТ-решений полного цикла. Применяются исключительно российские технологии, что обеспечивает высокий уровень безопасности и технологической независимости, укрепляя цифровой суверенитет в наиважнейшей отрасли российской промышленности».

В настоящее время компании уже ведут подготовку к созданию совместных ИТ-решений, обеспечивая совместимость существующего ПО и разработку новых высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов и средств автоматизации.