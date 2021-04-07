Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021»

Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021», которая пройдет в Москве 8 апреля 2021 года.

По мнению Михаила Толпышкина, основные тренды информационных технологий – большие данные, искусственный интеллект и облачные вычисления пока еще недостаточно используются для цифровой трансформации госсектора, но такие передовые практики как Agile и DevOps в сочетании с использованием частных и публичных облаков способны заметно ускорить этот процесс. В ходе своего выступления он также расскажет об облачных IaaS/Paas-платформах SberCloud, которые позволяют объединить гибкость, доступность и масштабируемость облачных технологий с передовыми методами разработки.

«Сегодня при проведения цифровой трансформации государственных организаций Agile, DevOps и облачные решения чаще всего используются по отдельности, но именно их комбинация может позволить ускорить разработку и повысить качество государственных информационных систем. Это в итоге, ускорит цифровую трансформацию ведомств и регионов, повысит качество госуслуг при одновременном снижении издержек госуправления», – считает Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud.

Государство окончательно признало цифровизацию одним из приоритетных направлений развития страны и несмотря на сокращение ведомственных ИТ-бюджетов в 2020 г., существенного падения спроса на услуги ИТ-компаний не произошло. В ходе онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» ее эксперты в области информационных технологий предложат ответы на самые актуальнее вопросы и поделятся своим мнением относительно использования передовых информационных технологий в госсекторе.