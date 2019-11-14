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Dialog и SberCloud стали участниками выгодной недели для бизнеса от Сбербанка

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Корпоративный мессенджер Dialog и провайдер облачных сервисов SberCloud разработали совместное предложение в рамках «Зеленой недели» Сбербанка. Акция включает в себя предоставление бесплатного пробного периода мессенджера Dialog, размещенного на облачных серверах SberCloud, сроком на 1 месяц.

Специальные условия от Dialog и SberCloud позволят компаниям протестировать в безопасной и надежной облачной инфраструктуре ключевые функции и преимущества корпоративного мессенджера: обмен сообщениями и файлами, групповые и личные чаты, поиск контактов любого сотрудника (интеграция с адресной книгой), аудио- и видеозвонки.

«Зеленая неделя», посвященная 178-летию Сбербанка, проходит с 11 по 17 ноября. В рамках этой акции Сбербанк и его партнеры предлагают продукты и услуги бизнесу с наиболее выгодными условиями.



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