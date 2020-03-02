Основатели корпоративного мессенджера Dialog покинули компанию

Основатель корпоративного мессенджера Dialog Андрей Кузнецов покинул компанию, чтобы сосредоточиться на развитии новых проектов. Никита Голдсмит покинул компанию ранее.

«При создании компании нашей целью было внести вклад в модернизацию IT-инфраструктуры крупных российских компаний и государственных учреждений. Сегодня Dialog масштабно внедрен в Сбербанке и представляет собой тиражируемый продукт с четким планом развития не только как средства коммуникации между сотрудниками компаний, но и как полноценной платформы для организации цифрового рабочего пространства. Теперь, когда моя миссия как разработчика и идеолога продукта выполнена, я намерен исследовать новые горизонты и заняться созданием продуктов в других областях» - сказал о Андрей Кузнецов.

Марина Настасенко, генеральный директор компании «Диалог», отметила: «Андрею и Никите удалось запустить продукт, который был необходим для становления российского рынка корпоративных коммуникаций. Мы продолжим развивать Dialog, чтобы реализовать лучшие идеи его создателей. Я желаю им больших успехов!»