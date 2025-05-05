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Коммунальная техника Москвы будет работать на столичных электробатареях

Компания «Системы автономной энергии», входящая в ГК «Итэлма», разработала в Москве аккумуляторные батареи для производителя дорожно-коммунальной техники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва активно укрепляет технологический суверенитет страны и создает конкурентоспособную продукцию для ключевых отраслей экономики. Так, в столице был разработан аккумуляторный блок для городских вакуумно-подметальных машин, что позволит значительно повысить уровень их локализации. Так, применение в коммунальной технике компонентов с инновационной технологией управления зарядом позволяет достичь уровня локализации около 70%», – сказал Анатолий Гарбузов.

Представленная технология управления реализована впервые: контроллер быстрого заряда встроен непосредственно в аккумуляторную батарею, что ранее выполнялось системой управления автомобиля. Емкость компонента составляет 234 Ач при массе 580 кг, в устройстве предусмотрен встроенный подогрев для работы в любых погодных условиях. В числе особых особенностей – высокая скорость полной зарядки: всего 80-90 минут.

«Данный тип батарей разработан специально для отечественной коммунальной техники. Мы продолжаем сотрудничество и по другим проектам, например, прорабатываем тяговые инверторы для работы дорожно-коммунальной техники. Это значимые проекты, которые способствует росту рынка электротранспорта специального назначения и развитию коммунального транспорта столицы, в частности», – отметил основатель и генеральный директор компании «Системы автономной энергии» Антон Мухин.

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