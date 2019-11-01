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«Барс груп» выпустил новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI

Интеграция Бизнес-приложения

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации», выпустила новую версию платформы бизнес-аналитики собственной разработки Alpha BI – 4.3.3.

В новой версии Alpha BI добавлена возможность работать с буфером обмена в редакторе отчетов. Это позволит копировать область выделенных ячеек с учетом форматирования, как в рамках приложения Alpha BI, так и при работе со сторонними инструментами. Новая функциональность снизила трудозатраты на воссоздание шапки шаблона отчета из excel-файла в дизайнере отчетов Alpha BI.

«Такой гибкий вариант работы с буфером обмена касается и переносов с одной страницы в другую, с одного браузера на другой, а также из одной Alpha BI в другую. Это существенно сокращает и экономит время на разработку самого отчета», – сказал заместитель генерального директора компании «Барс груп» Рустем Ибрагимов.

Для удобства работы пользователей было изменено отображение областей для написания SQL-запроса в блоках ETL-процесса. В новой версии это полноценное окно с подсветкой синтаксиса запроса и нумерацией строк.

В новом релизе расширен список поддерживаемых виджетов в аналитических панелях – внедрен виджет «Датчик». Также улучшен внешний вид форм – инструмента анализа «плоских» данных: увеличены контрастность и четкость ячеек и их содержимого, изменены шрифты и используемая цветовая схема, сделан акцент на итогах столбца.

Alpha BI – это технологическая платформа российской разработки, предназначенная для решения задач в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных. Платформа обеспечивает оперативный доступ к важным показателям, необходимым для анализа текущей ситуации и принятия соответствующих управленческих решений. Среди крупнейших заказчиков: Минздрав России, «Вертолеты России», Рослесхоз, «Алабуга», РЖД, «Татэнерго» и др.

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