«Барс груп» представила крупное обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, представила обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI 4.4. Ранее для работы с большими данными в платформе Alpha BI была реализована поддержка хранения данных под управлением файловой системы HDFS, интегрированы инструменты доставки, обработки и извлечения показателей из Hadoop.

В новой версии платформы дополнительно осуществлена поддержка работы с Apache Ignite (in-memory data grid), что позволяет эффективно решать задачи анализа быстро меняющихся данных. Это может быть информация, связанная с курсами валют, мониторингом погодных условий, данными интернета вещей и др. Если раньше Alpha BI закрывала работу только с теплыми (аналитическое хранилище данных) и холодными (архивными) данными, теперь, благодаря использованию in-memory data grid, появилась возможность мониторинга и анализа данных, поступающих в режиме реального времени (или близкого к реальному) времени.

Было проведено обновление до последней версии клиентского фреймворка в дашбордах – это позволило избежать ряда ошибок и поддерживать разные алгоритмы сглаживания диаграмм и кривых линий. Также реализована общая сетка для многоосевых графиков в виджетах для избежания накладывания осей между собой. Обновлено визуальное отображение OLAP-клиента, дашбордов и редактора отчетов элементов Alpha BI, особенно хорошо виден эффект на ретина-дисплеях. Дополнительно реализована поддержка новых функций для многомерного анализа, которая будет полезна для специалистов, работающих с mdx.

«Мы последовательно продолжаем оптимизировать работу платформы в связи с постоянно возрастающим объемом данных и количеством одновременно работающих пользователей на наших проектах, - сказал заместитель генерального директора Рустем Ибрагимов, - например, в свежем релизе сократилось время отрисовки и печати отчетов от четырех- до двадцатикратного значения в зависимости от используемых типов источников, а также ускорено время на синхронизацию схемы приложения».