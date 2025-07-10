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Компания НТР выпустила на рынок российский дрон для инспекций

Компания НТР выпустила на рынок дрон «Синильга» — инновационный дрон с защитой лопастей для технических инспекций внутри зданий и сооружений. Его миссия – сделать технические инспекции на промышленных объектах безопаснее, быстрее и дешевле. Об этом CNews сообщили представители НТР.

Дрон успешно прошел серию испытаний, включая проведение технической инспекции в работающем цехе металлообработки.

Основная область применения дрона – обследование зданий, сооружений и оборудования на предмет выявления дефектов, например, ржавчины, трещин и искривлений. Устройство позволяет быстро и безопасно выполнять работы на высоте и под кровлей, где традиционные методы исследования представляют опасность для жизни или здоровья человека.

«Синильга» на 20% компактнее, чем близкий по эксплуатационным характеристикам Elios 3, а его каркас выполняет роль защитной рамы (дополнительная «клетка» не требуется), что делает дрон высокоманевренным, стабильным и надежным.

В базовой версии дрон оборудован 4K-камерой на стабилизированном подвесе и осветительным оборудованием. Коакскоптер адаптирован для комфортного управления пилотом: на борту дрона установлено программное обеспечение Navi.NTR, которое позволяет стабильно удерживать координату воздушного судна в условиях помещений за счет алгоритмов машинного зрения и искусственного интеллекта.

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Цифровизация

Время полета – от 10 минут, дрон соответствует условиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р 57258, ГОСТ Р 59519.

«Синильга» является коробочным решением и запущен в серийное производство. Он готов к применению для решения аналогичных задач на других объектах.

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