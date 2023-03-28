«НТР Томск» разработала уникальную технологию на компьютерном зрении для дронов

Компания «НТР Томск» разработала новую технологию на компьютерном зрении для дронов и протестировала ее на реальном производстве. Пилотные испытания прошли на территории действующей свинофермы. Об этом CNews сообщили представители компании «НТР Томск».

В рамках выполненных испытаний беспилотный летательный аппарат в полностью автоматическом режиме, только за счет сигналов с бортовых навигационных камер, выполнил сбор датасета для системы видеоаналитики. Датасет будет применен для взвешивания и подсчета поголовья свиней полностью удаленно, без перемещения животных и с исключением человеческого фактора.

Особенность технологического решения «НТР Томск» в том, что БПЛА автономно летает в сложных условиях свинокомплекса без сигналов GPS, лидаров и меток только за счет бортовых навигационных камер выполняет требуемые задания с высокой точностью приближаясь к препятствиям до 5 см. Замена дроном человеческого наблюдения повышает точность сбора данных, позволяет исключить или снизить человеческое влияние на сбор и обработку данных, и сокращает время производства работ. Это, в свою очередь, позволяет сократить количество ошибок и снизить риски для производства.

Разработка этой технологии является важным шагом в направлении развития производственного сектора и индустрии БПЛА в России. Компания «НТР Томск» готова продолжать разработку и внедрение новых технологических решений для различных отраслей, чтобы улучшить эффективность и точность производства.