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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мамчур Алеся


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 «Ростелеком», «Т8» и РФРИТ запустили «Умный оптический транспорт» 1
02.05.2012 Чиновника оштрафовали за навязывание москвичам услуги связи 30-х годов 1
07.06.2011 Обслуживание радиосети Москвы хотят передать на аутсорсинг за 120 млн руб. в год 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мамчур Алеся и организации, системы, технологии, персоны:

РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 2
Ростелеком 9911 1
Питерская группа связистов 435 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 18 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 146 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Единая Россия - Политическая партия 300 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10409 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21100 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10925 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1136 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3808 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4727 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9459 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3350 1
Иванюк Вячеслав 14 1
Багаев Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10166 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7088 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5707 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8217 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 224 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5063 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6550 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Радио России - радиостанция 49 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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