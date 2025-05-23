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Мамчур Алеся
УПОМИНАНИЯ
Мамчур Алеся и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 300 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 1
|Иванюк Вячеслав 14 1
|Багаев Михаил 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148748 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 2
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
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Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
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