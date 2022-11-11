Российское оборудование вытеснит из регионов иностранные базовые станции

Российский производитель оборудования планирует вложить в разработку базовых станций 1,7 млрд руб. В планах компании обеспечить 4G-связью малонаселенные пункты страны, а к 2030 г. — и вовсе выйти на экспорт станций.

Станции для малонаселенных пунктов

Российский производитель телекоммуникационного оборудования «Новые телеком решения» (НТР) вложит около 1,7 млрд руб. в разработку отечественных базовых станций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на паспорт проекта, который был направлен в Минцифры.

Цель проекта состоит в том, чтобы создать отечественное решение радиоподсистемы GSM (глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи, относится к сетям второго поколения — 2G) и LTE (относится к сетям 4G). Оборудование должно обслуживать населенные пункты с численностью до 250 тыс. человек, следует из документа.

Компания собирается создать MVP (Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт) к 15 марта 2023 г. И уже с 2026 г. «Новые телеком решения» планируют выпускать 10 тыс. базовых станций LTE и пять тыс. базовых станций GSM+LTE.

Заказчики оборудования

В паспорте проекта отмечается, что якорным заказчиком оборудования станет «Ростелеком». В конце октября 2022 г. РБК сообщал о том, что госоператор планирует заключить несколько форвардных контрактов на 20–25 млрд руб. на закупку российского телекоммуникационного оборудования.

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Помимо «Ростелекома», среди будущих заказчиков указаны большая четверка российских операторов: «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2.

«Новые телеком решения» нацелены не только на внутренний рынок. Компания планирует и экспорт оборудования. Так, согласно документу, к 2030 г. НТР собирается вывозить российское оборудование на сумму до 5 млрд руб. в страны Северной и Южной Африки, Ближнего Востока, Средней Азии и Латинской Америки.

Плюсы и минусы проекта

В АНО «Телекоммуникационные технологии» (входят «Ростелеком», «Элемент» и «Ростех») рассказали «Коммерсанту», что российские телеком-оборудование для малонаселенных пунктов может заменить иностранное. Последнее можно будет использовать для развития сетей в больших городах.

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Собеседник издания в одном из телеком-операторов назвал проект НТР перспективным. Он добавил, что такое оборудование можно использовать для развития сетей 2G/LTE «в зонах с малой и средней нагрузкой на сеть».

Источник «Коммерсанта» в одном из крупных производителей оборудования сомневается в успехе проекта. Он считает, что экспортный потенциал у такого оборудования низкий. Это обусловлено тем, что к 2030 г., когда НТР начнет крупные поставки, мир глобально начнет переходить на связь 5G и 6G, отмечает он. Тогда на вторичный рынок выйдет оборудование известных мировых брендов, и цена его будет невысокой. При таком раскладе отечественные станции могут быть востребованы на внешних рынках только если они окажутся надежными и еще дешевле иностранных аналогов, заключает эксперт.

Российская 4G

В конце сентября 2022 г. CNews писал о том, что в России провели испытания отечественной базовой станции LTE НИИ «Радио». В ходе исследований протестировали голосовые вызовы с телефона, а также выход в интернет.

Базовая станция создана, в первую очередь, для оснащения связью удаленных и малых населенных пунктов (от 100 до 500 жителей) в рамках программы по устранению в России цифрового неравенства.