Реестр отечественного ПО пополнился ИТ-решениями «Инновационного центра ай-теко» на базе блокчейна

В «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минкомсвязи России включено сразу несколько продуктов «Инновационного центра ай-теко», разработанных на базе технологий блокчейн. Платформенные решения «ИЦ ай-теко», предназначенные для повышения прозрачности процессов и операций за счет использования децентрализованной базы данных, успешно подтвердили свое российское происхождение и в будущем могут быть внедрены в государственных организациях.

В реестр отечественного ПО Минкомсвязи вошли три платформенных решения «ИЦ ай-теко» на базе технологии блокчейн, разработанные в ответ на растущую потребность рынка в отечественных инновационных продуктах. ИТ-решения инновационного центра задействуют компоненты и инструменты открытых блокчейн-платформ для создания децентрализованных реестров данных. Каждый из продуктов клиенты «ИЦ ай-теко» могут использовать для решения соответствующих бизнес-задач.

Для автоматизации работы финансовых учреждений, которые планируют кредитовать клиентов или предоставлять возможность оплаты услуг с привлечением целевого кредитования, предназначена платформа кредитования под залог цифровых активов. Платформа использует технологию токенизации – преобразования конфиденциальных данных в токены – для обеспечения прозрачности транзакций и снижения рисков при передаче информации. Система, по сути, «ведет» каждого клиента на всем пути его взаимодействия с учреждением – от подачи запроса кредитных средств до его одобрения или отказа в кредитовании.

Управлять данными об оцифрованных активах позволяет распределенная система учета оцифрованных активов. Она обеспечивает децентрализованный контроль и учет прав на активы между несколькими компаниями при помощи токенизации и технологии блокчейн. В системе предусмотрено совместное хранение и использование данных внутри группы организаций в соответствии с их ролевой моделью, а также возможность контролировать состояние активов и получать отчетность об их использовании.

Наконец, для работы с программами лояльности предназначена платформа запуска программ лояльности. Платформа позволяет в автоматическом режиме подключать к программам лояльности клиентов, а также делает полностью прозрачным ход взаимодействия с ними: в частности, процессы начисления, перевода и списания бонусов-токенов с использованием электронных кошельков.

Включение в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минкомсвязи России подтверждает отечественное происхождение платформенных решений «ИЦ ай-теко». Благодаря этому в «ИЦ ай-теко» ожидают роста спроса на платформы со стороны государственных (и не только) организаций, в которых непрерывно ищут способы обработки и передачи данных без дублирования информации, а также сокращения сроков согласования документации.

«Как и любая инновационная технология, блокчейн постепенно демократизируется: продукты на базе распределенных реестров требуют все меньше электронных мощностей при одновременном росте скорости обработки и передачи информации. Параллельно зреет понимание того, что блокчейн как новейший тип базы данных обладает куда большим потенциалом, чем криптовалюты, бум вокруг которых постепенно стихает под натиском регуляции. Сферы недвижимости, страхования, здравоохранения, банковские организации – все они ищут способы внедрить технологию распределенных реестров и, в частности, смарт-контракты в свою ежедневную работу. Более того, мы замечаем прогрессирующий интерес к таким разработкам со стороны государственных структур. И включение продуктов “ИЦ ай-теко” в единый реестр российского ПО позволит нам закрыть эту потребность как для госорганизаций, так и для частных компаний, заботящихся о происхождении ПО или участвующих в проектах ГЧП», – сказал Вячеслав Гариев, генеральный директор «ИЦ ай-теко».