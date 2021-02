Исследование ИЦ «Ай-Теко»: Россия на третьем месте по числу патентных заявок на блокчейн-технологии

Центр интеллектуальной собственности «Сколково» завершил разработку патентного ландшафта по технологии блокчейн. Анализ и патентный поиск среди массива опубликованных в мире патентов и патентных заявок выявил 357 патентных семейств по направлениям в финансовой и логистической сферах за период 2006-2020 гг. Проект реализован по запросу компании «Инновационный центр Ай-Теко», как продолжение развития практики блокчейн, которая стартовала в 2018 году.

Чтобы получить ответы на вопросы, что происходило с технологией блокчейн, какие основные игроки на этом рынке и какие есть зависимости и тренды, эксперты Центра интеллектуальной собственности «Сколково» (ЦИС) по запросу Инновационного центра Ай-Теко разработали патентный ландшафт по тематике «Использование технологии блокчейн».

США и Китай являются странами-лидерами по количеству разработок в этой сфере и соответственно по количеству патентных заявок.

Alibaba Group Holding LTD (Китай), Alibaba Group Service LTD (Гонконг), Alipay Lab Singapore PTE LTD (Сингапур), SAP SE (Германия) обладают наибольшим количеством патентных семейств в отобранном массиве;

Россия находится на 3 месте по числу патентных заявок, поданных в промежуток с 2017 по 2020 год по технологии блокчейн в обоих исследуемых областях;

Заявители из России, Южной Кореи и Франции редко подают заявки за пределы своих стран в отличие от заявителей из США, Европы и Китая, которые стремятся получить охранные документы на свои технические решения в большом количестве юрисдикций по всему миру.

Заказчик исследования, инновационный центр «Ай-Теко», обращает внимание на два важных аспекта, которые выявил патентный ландшафт ЦИС «Сколково». Во-первых, основные исследования и патенты сосредоточены не в России; во-вторых, большая часть российских патентов принадлежит зарубежным компаниям, например, Alibaba Group Holding LTD (Китай), которые переводят свои международные и национальные заявки на территорию России, и это серьезный аргумент для повышения внимания со стороны российских игроков.

«Есть еще совсем немного времени – буквально 2-3 года, и основные игроки на международном и локальных рынках по применению технологии блокчейн будут определены. Крайне интересно участвовать в смене парадигмы и вместе с другими компаниями искать ответы на вопросы, как будут меняться финансовые учреждения, как использование технологии скажется на мировой финансовой отрасли, ключевых игроках и денежных потоках, смогут ли обычные люди выпускать свою криптовалюту и многое другое», – замечает заместитель гендиректора Инновационного центра Ай-Теко Наталья Дыбко.

Более половины патентных семейств приходится на направление «Использование технологии блокчейн в финансовой сфере (платёжные системы с цифровой валютой, смарт-контракты)». Рост количества патентных документов здесь отмечен с 2014 г., сильный рост начался с 2018 г. «Учитывая, что не все патентные заявки, поданные в 2019-2020 годах сейчас опубликованы, можно предположить дальнейший рост динамики подачи патентных заявок по исследуемой области», – комментирует управляющий партнер ЦИС Антон Пушков.

В октябре 2020 года PayPal объявил о том, что добавит поддержку криптовалют, и это позволит пользователям покупать и продавать Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Litecoin (LTC), а также хранить их на встроенном кошельке.

По мнению Натальи Дыбко, заместителя генерального директора Инновационного центра Ай-Теко, именно этот день стал переломным для всего рынка, когда технология блокчейн из маргинальной перешла в практическое применение. Аналогично PayPal, компания Visa последние годы стремительно наращивает портфель проектов и патентов в области блокчейна. И если инвестиции Visa в 2019 году в блокчейн-стартап Anchorage, предоставляющий услуги безопасного хранения криптовалют, для многих прошли незамеченными, то новость 3 февраля 2021 года о планируемом Visa запуске интегрированной с банками API-системе для покупки криптовалют, базирующейся на разработках Anchorage, уже вызвала значительный резонанс в экспертном сообществе.

«Этап хайпа и долина разочарований пройдены, – уверен Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково». – Прогрессивные государства и бизнес начинают конкретные шаги по использованию преимуществ децентрализации или новых цифровых сущностей, таких как, токены и смарт-контракты». Он обращает внимание на три события, которые случились после объявления Paypal и которые свидетельствуют о концентрации капитала и внимании к теме цифровых активов со стороны ведущих мировых и российских игроков. В феврале 2021 года курс биткоина взял рекордную отметку в $50 000; в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, а Сбер подал в ЦБ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной цифровой валюты – сберкоин.