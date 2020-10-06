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Система Polys «Лаборатории Касперского» мигрировала на блокчейн-платформу Exonum

«Лаборатория Касперского» сообщила о переводе своей системы безопасных дистанционных голосований Polys на блокчейн-платформу Exonum, что позволит ускорить процесс обработки транзакций, использовать технологию для проведения широкомасштабных голосований и расширить возможности кастомизации системы под нужды пользователей. Благодаря внедрению нового фреймворка станет возможно реализовать более продвинутые инструменты сквозной аналитики и встроить более надежные механизмы анонимного шифрования.

Децентрализация и неизменность данных делают блокчейн-технологии идеальным решением для проведения онлайн-голосований, гарантируя невозможность изменения голосов и доверенный автоматический подсчет результатов. Однако, скорость транзакций во многих блокчейн-фреймворках ограничена, что может быть препятствием для проведения широкомасштабных проектов.

Чтобы избежать подобных проблем, было принято решение о миграции системы Polys с приватной блокчейн-сети, основанной на протоколе Ethereum, на фреймворк с открытым исходным кодом и собственным алгоритмом консенсуса Exonum от Bitfury. Приватный блокчейн на Exonum значительно быстрее публичных и способен обрабатывать до 5 тыс. транзакций в секунду.

«Все больше компаний выбирает нашу платформу в качестве основы своих продуктов. Мы рады отмечать этот тренд и продолжаем продуктивную работу над совершенствованием предлагаемых решений, активно поддерживая наших клиентов. Чем больше значимых и сложных продуктов будет реализовано на Exonum, тем совершенней будет технология», — сказал операционный директор Bitfury Russia Иван Маслов.

Повышение производительности позволяет реализовать в Polys более надежный метод шифрования — криптосистему на основе эллиптических кривых. По умолчанию ключ шифрования хранится у организатора голосования, но Polys может делить его между несколькими субъектами с помощью одного из механизмов: разделения ключа либо распределенной генерации ключа. Кроме того, обновленная архитектура позволяет быстро разрабатывать и внедрять системы шифрования, необходимые клиенту, чтобы, например, обеспечить соответствие требованиям национального законодательства.

Помимо этого, в систему Polys добавлена возможность анонимизации голосующих с применением технологии слепой подписи. Это позволяет получить подтверждение того, что выбор был сделан человеком, авторизованным для участия в голосовании (имеющим активное избирательное право), но при этом не привязывать бюллетень к персональным данным и не раскрывать сделанный выбор. Технология слепой подписи — более надежный метод анонимизации, поскольку он полагается на математические алгоритмы, а не на ответственность какой-либо третьей стороны.

Exonum предоставляет возможность создавать криптографические доказательства того, что бюллетени действительно записаны в блокчейн. Эта функция используется для обеспечения принципа проверяемости, когда голосующий и только голосующий имеет возможность проконтролировать как его голос учтен на всех этапах голосования, и обеспечения невозможности фальсификаций в процессе голосования.

Система Polys была усовершенствована не только с точки зрения кибербезопасности: теперь она может быстрее настраиваться в зависимости от специфических требований клиентов. Фреймворк Exonum кастомизируется и позволяет легко вносить обновления в логику смарт-контрактов, поэтому разработчики Polys могут быстро добавлять по запросу новые функции.

«С новым фреймворком и модульным подходом технология Polys может быть использована для проведения разных сценариев голосования, полностью защищая этот процесс. Архитектура системы позволяет нам быстро внедрять различные криптографические методы по требованию клиентов, интегрировать механизмы аутентификации и вводить дополнительные форматы бюллетеней, например, в случае проведения референдума для принятия решений по нескольким вопросам», — сказал Александр Сазонов, руководитель проекта Polys.

Проект Polys является резидентом центра инноваций «Лаборатории Касперского». Систему Polys используют государственные институты и частные предприятия в различных странах мира. С помощью Polys проводились выборы в студенческие советы в РАНХиГС и Высшей школе экономики, голосования Верховного суда Российской Федерации и выборы в Европейском молодежном парламенте Германии в период пандемии, выборы в Совет партнеров «Додо Пиццы», голосование за муниципальные инициативы в Нижегородской области, выборы в студенческой ассоциации Нидерландов, в университете Туниса и др.

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