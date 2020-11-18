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Спецпроекты

Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования

Безопасность

Waves Enterprise объявила о выводе на глобальный рынок нового продукта – сервиса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на блокчейне. Технология обеспечит конфиденциальность, целостность и доступность данных на всех этапах избирательного процесса: от фиксирования голоса избирателя до подсчета результатов.

В отличие от многих других сервисов, ДЭГ Waves Enterprise использует блокчейн на всех этапах голосования, а не только для записи конечных результатов. Распределенная архитектура и отсутствие единой точки отказа обеспечивают неизменность информации и прозрачность для любого участника процесса. Смарт-контракты запрещают доступ неавторизованных участников к голосованию и проверяют все действия пользователей на достоверность.

Совместно с блокчейном в решении используются криптографические механизмы, которые обеспечивают высокий уровень конфиденциальности и защиты от вмешательств в выборы нелегитимных сторон. Благодаря децентрализации серверов шифрования и распределенной генерации ключа избиратель может быть уверен в анонимности своего выбора и в том, что его голос учтен. Также в сервисе используется гомоморфное шифрование, позволяющее производить подсчет голосов без их расшифровки, что полностью обеспечивает тайну голосования.

«В результате использования разработок Waves Enterprise в прошедшем Едином дне голосования в России мы получили высокую оценку наших технологий, кроме того, наш сервис находился в стадии публичного тестирования последние 6 месяцев и сейчас мы готовы предоставить его для широкого коммерческого использования. В связи с событиями 2020 г. мы наблюдаем интерес к новым подходам в дистанционном электронном голосовании, и со стороны бизнеса, и со стороны институтов власти. Как разработчики мы приветствуем и поддерживаем использование современных криптографических механизмов и технологии распределенного реестра для совершенствования выборного процесса по всему миру», – сказал директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.

Высокая производительность блокчейн-платформы Waves Enterprise позволяет обрабатывать тысячи транзакций в секунду. Поэтому сервис подходит для голосований любого масштаба: от собраний акционеров, заседаний советов директоров до национальных выборов. Стоимость голоса сопоставима со стоимостью использования других коммерческих сервисов подобного класса и дешевле организации очных собраний и удаленных голосований по почте, утверждают в Waves Enterprise.

Федеральная система ДЭГ, разработанная по заказу ЦИК «Ростелекомом» и Waves Enterprise на базе этого сервиса, была применена в России в Единый день голосования в Курской и Ярославской областях в сентябре 2020 г. В голосовании приняли участие более 30 тыс. человек.

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