«Сбер» подключил к своей блокчейн-платформе распределенный реестр от Waves Enterprise

«Сбер» и Waves Enterprise успешно апробировали взаимодействие двух блокчейн-платформ – корпоративной платформы «Сбера» на базе Hyperledger Fabric и платформы Waves Enterprise.

Реализованный на платформе «Сбера» механизм интеграции позволяет участникам внешних блокчейн-сетей получать доступ к выпущенным на ней цифровым активам, а также использовать для расчетов с этими активами смарт-контракты и приложения, доступные во внешних сетях.

В ходе апробации были успешно проведены несколько пилотных сделок с использованием смарт-контрактов, которые были переданы из платформы «Сбера» в сеть Waves Enterprise, на ней были проведены несколько транзакций между разными владельцами, а затем токены были возвращены на платформу «Сбера».

Пока взаимодействие двух блокчейн-платформ осуществляется на базе шлюза, но в следующем году планируется реализовать механизмы интероперабельности для прямого бесшовного взаимодействия двух блокчейн-сетей. В качестве возможных решений рассматриваются протокол Gravity и фреймворк Hyperledger Cactus.

«Успешно проведенные пилотные транзакции на платформах «Сбера» и Waves Enterprise доказали возможность построения системы взаиморасчетов между компаниями, использующими разные блокчейн-платформы. Это открывает новые перспективы как для наших клиентов, так и для всего рынка блокчейна. В 2021 г., когда вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах», компании смогут проводить взаиморасчеты с помощью смарт-контрактов», – сказал Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.

«Реализованная возможность подключения современных финансовых инструментов от крупнейшего банка России к системам, разработанным Waves Enterprise для государственных заказчиков и частных компаний, значительно расширяет их возможности по осуществлению взаиморасчетов с использованием цифровых финансовых активов и электронных средств платежа. Одновременно это большой шаг на пути к обеспечению интероперабельности различных решений в финансовом секторе, позволяющий всерьез задуматься о реальности глобальных мультибанковских сервисов», – отметил Игорь Кузьмичев, коммерческий директор Waves Enterprise.