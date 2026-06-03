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Додон Денис
СОБЫТИЯ
Додон Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
|Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
|Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 35 1
|IBM Blockchain Services 6 1
|МегаФон 10505 1
|IBM - International Business Machines Corp 9659 1
|Нидерланды 3703 1
|Эквадор - Республика 122 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
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