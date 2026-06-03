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Индексная книга (каталог) CNews*
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Додон Денис

СОБЫТИЯ


03.06.2026 RWB завершила три выпуска ЦФА досрочно благодаря высокому интересу инвесторов на платформе «А-Токен» 1
12.09.2019 Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили первый в России блокчейн-сервис управления ликвидностью 1
29.11.2017 Впервые в России совершен банковский перевод через блокчейн 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Додон Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 35 1
IBM Blockchain Services 6 1
МегаФон 10505 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
Альфа-Банк 1951 3
Visa International 1986 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1187 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1630 2
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 20 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 466 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2541 1
FinTech - BaaS - Banking as a service - Bank-as-a-Service - Банк как услуга 12 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 41 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29454 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1640 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 700 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 960 1
DTCM - Distributed Treasury and Cash Management - Управление платежами, кредитно-депозитными продуктами и ликвидностью внутри холдинга 1 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1798 1
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4226 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 781 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1647 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5148 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2367 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4271 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5437 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 419 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 35 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 702 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Сбер - SberX Экосистема 27 1
Бутерин Виталий 30 1
Демяшкевич Светлана 6 1
Кудачкина Стелла 3 1
Горшков Георгий 27 1
Нидерланды 3703 1
Эквадор - Республика 122 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 973 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1128 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2992 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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