Блокчейн-платформа Waves Enterprise совместима с ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и Waves Enterprise, разработчик одноименной блокчейн-платформы, сообщили об успешном завершении испытаний ее совместимости с ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел».

Эксперты Waves Enterprise провели испытания совместимости с отечественной операционной системой. Для тестов использовали ПО Waves Enterprise версии 1.4.0 в виде Docker-образов, которое установили в среде ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12.22, загруженной с ядрами generic и hardened. Специалисты проверили корректность старта, функционирования, остановки и удаления Waves Enterprise из ОС и убедились, что продукты полностью совместимы и их можно успешно использовать без каких-либо ограничений. По результатам проведенных работ решение Waves Enterprise 1.4.0 получило официальный сертификат № 3796/2020 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra Linux.

«Подтверждение совместимости платформы Waves Enterprise с Astra Linux Common Edition открывает для наших клиентов новые возможности и серьезно расширяет сферу применения нашей операционной системы. Кроме того, важно, что тестирование проводилось на стороне разработчика Waves Enterprise: это дополнительное свидетельство непредвзятого подхода к нашему продукту и объективности результатов испытаний», — отмечает Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

«Мы выбрали Astra Linux в качестве окружения для функционирования блокчейн-сетей на базе Waves Enterprise как российскую операционную систему, широко используемую государственными и корпоративными организациями для эксплуатации информационных систем в защищенном исполнении. Теперь при внедрении новых прикладных решений с использованием блокчейн-технологий наши заказчики могут использовать свою существующую инфраструктуру без дополнительных затрат и потерь времени на развертывание дополнительных площадок с альтернативными ОС. Также в рамках прохождения сертификации блокчейн-платформы Waves Enterprise как средства криптографической защиты информации использование Astra Linux позволяет удовлетворить ряду предъявляемых к классу КС3 требований на уровне операционной системы, что значительно упрощает процедуру сертификации», – комментирует Игорь Кузьмичев, коммерческий директор Waves Enterprise.

Waves Enterprise является одним из лидером среди корпоративных блокчейн платформ в России, на ее основе реализованы проекты для крупнейших компаний и государственных организаций в различных отраслях – национальная система дистанционного электронного голосования, различные финансовые сервисы, системы доверенного документооборота и другие решения, имеющие повышенные требования к безопасности инфраструктуры.

По итогам 2019 г. ГК Astra Linux поставила почти 24 тыс. лицензий на свою фирменную ОС в российские медицинские учреждения, а госорганы исполнительной власти России и госкорпорации в рамках импортозамещения иностранного ПО также переходят на отечественный софт.