Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Для того чтобы разобраться, как применяется блокчейн в России и в мире, открытая городская платформа ICT.Moscow запустила базу знаний. В ней собрано более 80 актуальных кейсов внедрения блокчейна, представлена витрина московских решений и аналитика рынка.

В базе более 80 российских и иностранных практик внедрений блокчейна, все они распределены по 14 категориям: финтех, государственный сектор, логистика и транспорт, промышленность и энергетика, ритейл, медтех, фудтех, технологии в образовании, сельское хозяйство, HR, телеком, недвижимость, документооборот и прочее. Есть фильтр по зарубежным и российским кейсам, отдельно можно изучить опыт Департамента информационных технологий города Москвы. Больше всего решений представлено в области финтеха и в государственном секторе — 19 и 15 кейсов соответственно.

«Главная ценность собранной базы знаний — комплексность. Команде ICT.Moscow удалось собрать практики, карту московских разработок и аналитику на одном проекте. Эти знания будут полезны разработчикам, блокчейн-платформам и бизнесу для поиска действующих кейсов, где технология была внедрена», — сказал руководитель продукта «Блокчейн» ДИТ Москвы Кирилл Поляков.

На сайте также доступен каталог готовых блокчейн-продуктов от московских разработчиков. Проект является открытым, и любая компания может поделиться своим опытом внедрения блокчейна.

«И в России, и по всему миру интерес к блокчейн-решениям растет с каждым годом. По нашим прогнозам, в 2022 г. объем глобального блокчейн-рынка будет измеряться $12,4 млрд. Так что речь уже давно не идет о единичных пилотах», – отметил директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.

На протяжении 2019 г. у русскоязычных СМИ сохранялся высокий интерес к теме блокчейна, а согласно недавнему анализу MINDSMITH, третьей по популярности темой обсуждения в среде блокчейн-экспертов стали вопросы интеграции этой технологии в различные бизнес-процессы.

«Использование технологии блокчейн, как и других инновационных технологий, становится более осознанным. Мы наблюдаем постепенную трансформацию запросов от бизнеса, который раньше говорил “нам нужно понять, куда я могу внедрить блокчейн” к “есть определенная проблема, мы думаем технология блокчейн может стать решением”», – отметил генеральный директор Sputnik DLT Артем Толкачев.

Ранее ICT.Moscow сформировал открытую базу практик применения искусственного интеллекта (ИИ) в разных сферах и бизнес-процессах.

Спецпроекты ICT.Moscow о перспективных технологиях и трендах в ИТ реализуются в формате открытых баз знаний, практик, интерактивных карт рынка и многосторонних исследований бизнеса.

Другие материалы рубрики

GitHub радикально снизил цены для разработчиков

Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк

В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу

«Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента

Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона

Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках