Федерация практической стрельбы России провела онлайн-голосование для оценки качества проведенных соревнований на базе сервиса Waves Enterprise

Электронной системой для голосования, выбранной Федерацией практической стрельбы России для оценки спортивных площадок- мест проведения спортивных соревнований, таких как Чемпионаты России и финалы Кубков России, воспользовалось более тысячи участников. Такое количество пользователей приводит к тому, что по итогам голосования к организаторам обращаются самые инициативные участники, запрашивающие полную отчетность в подтверждение честного и прозрачного процесса голосования.

Популярные инструменты голосования, такие как Google Forms или Survey Monkey, не могут ответить на подобные запросы — устройство этих систем скрыто от глаз пользователей и не может вызывать полного доверия. Логичным решением будет использование более прозрачных сервисов для онлайн-голосований на основе криптографических алгоритмов и технологии блокчейн.

Одним из подобных знаковых проектов для рынка, демонстрирующих потенциал технологии, является сервис WE.Vote на базе блокчейн-платформы Waves Enterprise. В решении Waves Enterprise помимо децентрализованной блокчейн инфраструктуры также используются современные криптографические технологии, такие как гомоморфное шифрование, протокол конфиденциального вычисления и доказательства с нулевым разглашением, которые комплексно обеспечивают анонимизацию и соблюдение тайны голосования.

“В блокчейне можно посмотреть всю историю данных и убедиться в корректности голосования – то есть система Waves Enterprise исключает случаи подтасовок, что делает ее уникальным инструментом для реализации принципов прямой демократии. Кроме того, совместно с командой мы на постоянной основе проводим нагрузочное тестирование, проводим тестирование на проникновение, и все они показывают, что система способна выдерживать огромные нагрузки”, – заявил директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.

Сервис WE.Vote использует блокчейн на всех этапах голосования, а не только для записи конечных результатов. Распределенная архитектура и отсутствие единой точки отказа обеспечивают неизменность информации и прозрачность для любого участника процесса. То есть по итогам каждого голосования его участники могут получить полную отчетность, а значит убедиться, что все проводилось честно. При этом, за счет использования современных криптографических алгоритмов, конфиденциальность выбора участников не нарушается. Именно поэтому был выбран сервис на базе блокчейн-платформы Waves Enterprise, чьи технологии используются для проведения масштабных дистанционных электронных голосований органов государственной власти в разных регионах России.

“Мы искали сервис, который дает полную прозрачность всем участникам и тем самым снимет все вопросы по итогам наших дистанционных голосований. Сначала попробовали блокчейн-сервис другого разработчика, но столкнулись с тем, что при каждом голосовании нам приходилось обращаться к этому разработчику для получения необходимой квоты по количеству участников. Это было неудобно и сильно затягивало все связанные процессы, поэтому мы начали искать альтернативы и остановились на WE.Vote”, — руководитель аппарата Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России» Артем Рожков.

В российских банках появляются самообучаемые СХД ИТ в банках

В будущем планируется использование сервиса WE.Vote для важных голосований по ключевым вопросам, связанным с работой федерации — с последующим предоставлением отчетности в Министерство юстиции и Министерство спорта РФ. Также рассматривается возможность проведения с помощью WE.Vote всероссийской конференции, что стало очень актуальным в период пандемии, когда все сферы жизнедеятельности вышли в онлайн режим.

“Мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем проводить голосования Федерации практической стрельбы России с помощью блокчейна. Эта технология выводит онлайн-голосования на новый уровень, обеспечивает полную прозрачность работы, необходимую для любых серьезных процессов. Предполагаю, что популярность таких сервисов будет расти по мере того, как они становятся все более удобными для пользователей”, — руководитель аппарата Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России» Артем Рожков.

Эксперты считают, что наработки России в вопросе массового использования блокчейн-технологий уникальны – в мире также используется практика блокчейн-систем для проведения онлайн-голосований, но российские разработки по своим масштабам и распространению не имеют аналогов. Напомним, что российский рынок коммерческих решений для блокчейн-голосований оценивается в 200 млн руб. в год, а потенциал зарубежного составляет примерно $100 млн.

По мнению Deloitte решения на основе блокчейн уже стали неотъемлемой частью индустрии и отсутствие которой приведет к потере конкурентного преимущества компаний. По мнению исследователей дальнейшее внедрение технологии станет безальтернативным путем развития.