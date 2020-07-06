В «ИКС Холдинге» создан «Центр блокчейн компетенций»

«Кометрика» (входит в «ИКС Холдинг») создала центр разработки с использованием технологии распределенных реестров (блокчейн) – «Центр блокчейн компетенций».

Основной задачей центра является объединение в общую структуру команд и проектов внутри «Кометрики», формирование единой экспертизы по блокчейну, развитие использования существующих платформ в различных отраслях бизнеса и государственных органах, обучение и популяризация применения технологии среди молодых специалистов.

Возглавил «Центр блокчейн компетенций» технический директор «Кометрики» Сергей Машин. «Нашей целью было вытащить экспертизу из разрозненных команд, работающих в проектах с применением блокчейна и собрать в единый центр. Общими усилиями мы повысим эффективность и сможем добиться больших результатов по внедрению технологии и построению доверительных бизнес-процессов на ее базе в России», – сказал Машин.

На данный момент структура центра включает в себя 15 экспертов, у которых на промышленной разработке находится семь проектов, заказчиками выступают крупнейшие коммерческие и государственные организации. Решения компании разрабатываются на базе популярных блокчейн-платформ: Ethereum, Hyperledger, Fabric, Corda, BigchainDB. Также «Кометрика» подписала партнерское соглашение с российским производителем блокчейн-платформы Waves Enterprise, которое позволит совместно продвигать платформу для государственного и коммерческого сектора.

«Кометрика» занимается промышленными блокчейн-проектами более двух лет и обладает опытом и уникальной экспертизой в этой сфере. Компания участвует в разработке дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии «Технологии распределенного реестра».

Блокчейн является одним из основных направлений деятельности компании, также «Кометрика» занимается разработкой решений с использованием технологий дополненной реальности, больших данных, создает продукты для «Умных городов» и «Умного офиса», разрабатывает образовательные платформы.