Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189368
ИКТ 14629
Организации 11342
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26555
Персоны 82105
География 3014
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Wong Michael Вонг Майкл


СОБЫТИЯ


11.08.2016 Synology представила NAS-сервер для больших компаний RackStation RS3617xs 1
01.04.2009 GP Batteries оптимизирует планирование продаж с помощью решений IBM 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Wong Michael и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2506 1
Microsoft Corporation 25296 1
IBM - International Business Machines Corp 9562 1
Oracle Corporation 6890 1
Citrix Systems 841 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 323 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
Linux Btrfs - Файловая система 44 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 1
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 57 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1561 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 325 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 1
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 1
Synology RackStation RS - серия СХД 40 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 63 1
IBM Cognos Controller 8 1
Wang Michael - Ванг Майкл 18 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1783 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще