Компания SAS получила награду в сфере защиты экологии

Признание заслуг в борьбе за климат

Компания SAS была отмечена в категории «AI and Data» в рамках премии Fast Company World Changing Ideas Awards, которой отмечаются предприятия, политики, проекты и концепции, активно внедряющие инновации в области здравоохранения, сохранения климата, борьбы с социальной несправедливостью и экономическим неравенством. Кроме того, деятельность SAS была отмечена премией PRNEWS CSR & Diversity Awards в номинации «За охрану окружающей среды».

Защита тропических лесов — вопрос глобального масштаба

Джунгли Амазонки — самый большой тропический лес в мире, где, по данным ученых, представлено 10% мирового биоразнообразия. К сожалению, вырубка деревьев здесь наносит непоправимый ущерб региону. Ежемесячно уничтожается около 800 кв. км. уникальных лесов, и этот процесс существенно ускорился в условиях пандемии COVID-19.

Для борьбы с обезлесением, SAS и IIASA совместно создали платформу искусственного интеллекта для анализа спутниковых изображений тропических лесов, чтобы более эффективно определять местоположение вырубок и степень ущерба, нанесенного лесам. В рамках проекта разработчики задействовали целую армию специалистов по обработке данных, дав им задание изучить изображения, чтобы лучше обучить модели ИИ. Пользователи определяли, есть ли на снимках признаки воздействия человека, что помогло улучшить алгоритм машинного обучения и ускорить процесс анализа информации.

Проект стартовал в День Земли 2020, и в течение года исследователи продолжали добавлять в базу все больше изображений со всей Амазонии. К июню 2021 г. было обследовано и классифицировано около 920 тыс. кв. км. тропических лесов. Если исследователи смогут показать, что их прогностическая модель успешна в выявлении областей, наиболее подверженных риску обезлесения, эта информация может оказаться полезной для правительств и органов мониторинга лесного хозяйства. Что в конечном итоге позволит сократить бесконтрольную вырубку тропических лесов. SAS продолжает работу по решению этой важной проблемы. Недавно компания объединила усилия с организацией Amazon Conservation, преследующей схожие цели.

Совместные усилия при поддержке ученых со всего мира, как ожидается, позволят улучшить ситуацию с незаконной вырубкой тропических лесов, что в итоге позитивно отразится на экологической ситуации в мире.