«Т1 Интеграция» расширяет направление бизнес-аналитики продуктами SAS

Компания «Т1 Интеграция», один из участников рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с SAS, частной ИТ-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.

В соответствии с соглашением «Т1 Интеграция» получила статус «Серебряного партнера» в рамках программы SAS Partner Reseller. Статус дает право распространять, внедрять, а также кастомизировать решения вендора под существующие потребности и инфраструктуру клиентов.